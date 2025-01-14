傅崐萁：潛艦國造預算照列 暫時凍結18億元

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（中央社記者王承中台北14日電）國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨團完全沒有刪除潛艦國造預算，國防部日前表示114年度潛艦計畫需使用的預算金額為新台幣2億元，這部分會照列，而其餘用不到的18億元則是暫時凍結。

立法院朝野黨團明天將就114年度中央政府總預算案進行協商，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，重中之重就是國防、國安預算，藍白再如何杯葛施政，也不要拿國安開玩笑。

針對潛艦國造預算，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天受訪表示，國防部所提出的潛艦計畫，橫跨13、14年，內部預算完全浮編，在經由立法院外交及國防委員會的詢答後，國防部表示114年潛艦計畫需要使用的預算金額只有2億元。

傅崐萁指出，在有國民黨立委建議全數刪除的情況下，黨團協調到最後，原則上國防部要求的2億元會照列，另外國防部用不到的18億元則是暫時凍結，國民黨完全沒有刪除潛艦預算，完全依照國防部的要求，給予預算通過。

立法院外交及國防委員會成員、國民黨立委徐巧芯表示，國民黨是強力監督國防，支持國防自主為最大原則，之前跟國防部長顧立雄有談到，要等原型艦海鯤號完成海上動態測試（SAT）後，才能繼續做後續艦，再動支相關預算。

徐巧芯指出，外界過去有所誤解，以為國民黨要砍光或刪減潛艦預算，但當時國民黨已經在討論潛艦國造要如何在強力監督的情況下能夠順利運作，所以黨團提案的版本沒有刪減潛艦國造預算，凍結的部分是因為海鯤號還沒有完成海試。

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徐巧芯表示，顧立雄之前也說在海鯤號完成海試前不會動支相關預算，既然是這樣，就把部分預算先凍結，等到海鯤號海試及相關附帶決議完成後再解凍，如此就可以達到強力監督，又不阻礙國防自主。

另外，外傳國民黨團也將把各部會的媒體文宣費用刪光，國民黨團書記長林思銘指出，不管是用在網軍側翼上，還是沒有真正用在刀口上，只要不是對國家政策有需要的預算，國民黨一定會嚴格監督，該砍就砍。（編輯：林興盟）1140114