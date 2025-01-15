藍擬凍結潛艦國造預算 國防部：爭取預算全數通過

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（中央社記者吳書緯台北15日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁14日表示，潛艦國造後續艦今年度的預算將凍結新台幣18億元，只留今年會使用的2億元。國防部今天表示，國防部立場始終未曾改變，即為爭取預算全數通過，以加速籌建海上防衛戰力。

傅崐萁昨天表示，國民黨團完全沒有刪除潛艦國造預算，國防部日前表示民國114年度潛艦計畫需使用的預算金額為2億元，這部分會照列，而其餘用不到的18億元則是暫時凍結。

國防部今天召開例行記者會，媒體關注國民黨立法院黨團擬凍結114年潛艦國造後續艦預算18億元，並有報導稱只留2億元預算照列，是國防部長顧立雄與國民黨立委私下磋商後的金額。

國防部主計局歲計處處長辛宜聰少將表示，依當前敵情威脅，及強化海上防衛能量之需要，潛艦國造是彰顯台灣自我防衛決心的重要政策，國防部提出的國造潛艦籌建需求為8艘，籲請立委依立法院外交及國防委員會主決議，支持今年20億元的預算照列，國防部將嚴格把關，等待原型艦海鯤艦通過海測後動支預算，以維護國防安全。

辛宜聰澄清，有關媒體報導，顧立雄「認可潛艦預算凍結18億元共識」等內容，並非事實；國防部立場始終未曾改變，即為爭取預算全數通過，以加速籌建海上防衛戰力，籲請民眾支持。

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海軍司令部副參謀長賀紘璿少將表示，目前海鯤艦正在進行泊港測試，也都是按照相關進度、節點，目前都順利執行，有關潛艦國造後續艦的預算編列，會依據國防部指導，在安全無虞的條件之下，各項測試都順利完成，才會依照國防部指導，動支相關預算。

立法院外交及國防委員會去年12月19日初審通過潛艦國造後續艦114年度20億元預算，並以主決議要求國防部，需待海鯤艦通過海測後才動支，但由於部分立委有不同意見，經財政委員會提報院會處理前，仍需進行黨團協商。（編輯：蘇龍麒）1140115