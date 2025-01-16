顧立雄：希望國防預算維持 對美展現自我防衛決心

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（中央社記者吳書緯台北16日電）民眾黨立法院黨團提出通案，今年度國防部預算刪減軍事裝備及設施預算3%。國防部長顧立雄今天表示，希望國防部預算能維持住，因為美國總統當選人川普上台後，「不諱言的講，我們需要展現自我防衛能力的決心」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、顧立雄、陸委會、數發部等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。顧立雄會前接受聯訪。

針對國防部未來如何防範海底電纜遭破壞，顧立雄說，國軍與海巡署現在要展開密切合作，對於海纜分布的地區，如果有可疑船隻動態，國軍會協同海巡署加以監控，同時相互的通聯與情報傳遞，一旦發現有狀況，海巡會先出去，海巡如果需要海軍策應的話，海軍也會出海協同。

媒體關注，民眾黨團提出通案刪減軍事裝備及設施預算3%，會不會導致美方擔心以及對國際傳達錯誤訊息。

顧立雄表示，刪減預算會影響作業維持費與軍事投資的項目，今年度新台幣4760億餘元的國防預算，國防部希望能夠維持住，在美國川普政府上台後，「不諱言的講，我們需要展現自我防衛能力的決心」，所以國防部希望預算能維持。

國民黨立法院黨團擬凍結潛艦國造後續艦今年度的預算18億元，只留今年會使用的2億元。

顧立雄表示，國防部的立場還是堅持去年底立法院外交及國防委員會通過的主決議（需待海鯤艦通過海測後才動支預算），「因為我有做過承諾」，等到海鯤艦海測通過之後，國防部才會進行動支後續艦的預算，這個承諾透過主決議仍然存在，國防部不希望國造潛艦預算有被凍、刪的狀況。

針對潛艦國造原型艦海鯤艦是否在4月進行海測，顧立雄表示，海鯤艦現在還在泊港測試（HAT），預期還是希望泊港測試的項目還是能如期如質進行，在安全穩定的狀況下，泊港測試到位後，再進入海測的階段，目前都按照計畫節點進行，當然希望海測能如期在4月進行。

至於台灣對美軍購的66架F-16V（blk70）戰機的產製狀況，顧立雄說，首架機已經組裝完成，現在正進行測試，國防部利用每個月電話會議、專案管理審查會議以及駐廠來掌握進度，盼在3月時能夠測試完成。

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美國聯邦眾議員、候任國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）美東時間14日指出，希望加快交付台灣已購買的武器，以遏制中國在該地區的野心。顧立雄表示，有看到瓦爾茲的發言，國防部樂見看到這樣的訊息。

媒體報導海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊進駐淡水河，顧立雄說明，兩棲偵搜大隊的布署，都是因應相關敵情威脅，還有國軍聯合作戰行動綱領的項目，來進行相對應的布署與兵力應用，但細節不予透露。（編輯：楊蘭軒）1140116