台船董事長黃正弘：潛艦國造不能中斷 計畫可以討論

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（中央社記者吳書緯台北6日電）針對潛艦國造後續艦未來，台船董事長黃正弘今天表示，後續艦預算若是未能通過，台船除了被迫要解散建造團隊，重蹈IDF經國戰機研發覆轍，且未來很困難再與廠商購買主要裝備，因此後續艦的建造計畫可以討論，「但是不能中斷」。

國防部預計自民國114年至127年，以新台幣2840億8080萬元的持續預算建造7艘潛艦國造後續艦。立法院外交及國防委員會去年12月19日初審通過明年度潛艦後續艦新台幣19億9600萬5000元預算，但由於部分立委仍有意見，全案仍須經黨團協商；換言之，潛艦國造後續艦的預算仍未最終確定。

台船今天舉行媒體交流會，黃正弘表示，潛艦國造原型艦海鯤艦目前仍在泊港測試（HAT），4月會進行海上測試（SAT），預計今年11月會順利交艦給海軍。

針對潛艦國造後續艦預算若未能過關的影響，黃正弘表示，台船組織800多人潛艦建造的「海昌團隊」可能必須要解散，重蹈當年漢翔公司研發IDF經國戰機後，解散團隊的覆轍；其次是為了國造潛艦所興建購置的廠房、器材設備浪費，第3則是設備採購會有困難。

黃正弘解釋，因為透過建造原型艦讓裝備廠商知道台船有能力建造潛艦，願意與台船簽訂「前置合約」，廠商可以先下訂單備料生產，主要裝備的準備時間需要1至2年，並配合台船建造期程交付裝備，因此後續艦預算若未能通過，台船與廠商簽的「前置合約」無法生效變成正式合約，以後要再主要裝備廠商購買裝備就有困難。

黃正弘說，建造團隊若解散，很難再把人找回來，唯一可能的方式就是重新開始，但潛艦國造原型艦從決定要建造到現在已經10年，「我不覺得我們有多少個10年可以浪費」。

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對於外界質疑後續艦一次即編列7艘預算，黃正弘說，預算是逐年編列經立法院逐年審查，採「2+3+2」建造的形式，首批就是2艘，但不管是以何種形式建造，台船的立場就是希望不能夠中斷，不可能如國民黨立委馬文君所主張的，等原型艦測試好後再編預算，因為這樣中間一定會中斷。

台船總經理蔡坤宗分析，7艘潛艦預算案建造採「2+3+2」建造的方式，或是先編列2艘預算，後續再3艘、2艘的方式建案，對於設備廠商的看法也會不同，因為先編列2艘預算，不代表未來還會有後續5艘潛艦，對於廠商報價時也會納入風險成本，因此對於台船來說預算編列「最好還是7艘」較有延續性，至於計畫期程是要14年還是更長，都可以討論。（編輯：蘇志宗）1140106