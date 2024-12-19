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潛艦國造後續艦預算初審通過 待海鯤艦海測後動支

2024/12/19 18:25（12/19 18:38 更新）
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圖為海鯤軍艦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北19日電）立法院外交及國防委員會今天繼續審議明年度國防部預算，明年度海鯤艦潛艦後續艦新台幣19億9600萬5000元預算下午進行表決，以6票贊成、5票反對的票數初審通過全數預算，並以主決議要求國防部，需待海鯤艦通過海測後才動支。

全案由於部分立委有不同意見，經財政委員會提報院會處理前，仍需進行黨團協商。

國民黨立委馬文君、黃仁分別提案全數刪除海軍「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」明年度預算新台幣20億元。國民黨立委徐巧芯提案刪除17億9600萬5000元，民眾黨立委林憶君則是提案凍結「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」中所需艦艇建造等所需軍事裝備及設施19億9600萬5000元的50%預算。

立法院外交及國防委員會朝野立委昨天審查預算時，對於海鯤潛艦後續艦的明年度預算未能達成共識，會議主席、召委王定宇宣布，今天將進行第2輪處理。

今天下午4時許，會議進入「潛艦國造－第3階段後續艦籌建案」的預算提案第2輪處理；王定宇表示，昨天經過朝野立委充分表達看法，無法達成共識。

徐巧芯表示，若沒有共識要進行表決，請召委王定宇另立1個案子，針對海鯤艦潛艦後續艦的預算案進行表決，針對意見不同的地方，將本案送朝野協商。

王定宇指出，他已擬好1個主決議案，贊成「潛艦國造－第3階段後續艦籌建案」明年度預算全數編列，朝野針對主決議准駁與否進行表決。

王定宇隨後宣讀主決議案文，鑒於原型艦尚未實施海測，考量敵情及強化國軍海上防衛量能，以期籌建潛艦國造政策得以維持，以建構不對稱作戰能力，規劃首年度（114年度）編列「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」之19億9600萬5000元，爰要求國防部嚴格把關並審慎依驗測期程，俟原型艦通過海上動態測試後動支，以確保所獲裝備符合台海防衛作戰需求。

朝野隨後進行舉手表決，民進黨立委陳冠廷、羅美玲、林楚茵、沈伯洋、王義川5人舉手贊成，國民黨立委徐巧芯、黃仁、陳永康、馬文君與民眾黨立委林憶君5人舉手反對。由於票數均為5票，會議主席王定宇加入參與表決，表態贊成。

由於海鯤艦潛艦後續艦預算案為委員會今天下午所處理的最後1項預算案，王定宇隨後宣告，114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分業已審查完竣，送請財政委員會彙整後提報立法院會，除委員會進行表決的陸軍「攻擊無人機飛彈系統」與「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」2案外，其餘預算案不需交由黨團協商。（編輯：蘇龍麒）1131219

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