海鯤艦後續艦預算審查朝野暫無共識 19日再戰

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（中央社記者吳書緯台北18日電）國民黨立委馬文君、黃仁提案全數刪除明年度海鯤艦潛艦後續艦預算。立法院外交及國防委員會今天審議明年度國防部預算，朝野對於海鯤艦潛艦後續艦預算未能達成共識，會議主席、召委王定宇宣布，明（19）日進行第二輪處理。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，約下午5時5分進入海軍司令部的預算部分。

國民黨立委馬文君、黃仁分別提案全數刪除海軍「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」明年度預算新台幣20億元。國民黨立委徐巧芯提案刪除17億9600萬5000元，民眾黨立委林憶君則是提案凍結「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」中所需艦艇建造等所需軍事裝備及設施19億9600萬5000元的50%預算。

國防部長顧立雄指出，若刪除明年度的海鯤艦潛艦後續艦預算，就會顯示台灣國造潛艦後續艦建造決心可能喪失，他已承諾要等海鯤艦海測過後動支20億元預算，若將後續艦預算刪除的話，對台船人員維持，以及與次承包商的關係，乃至於備料等，都沒有把握能持續，「預算還是希望能讓我們hold住」。

林憶君表示，海鯤艦泊港測試未完成，表示潛艦構型還沒有定案，就要去計算後續7艘潛艦成本，表示預算暴漲機率很高，因此她主張凍結50%預算，等海測完成就可以動用。

馬文君指出，她提案刪除全數預算，是因為原型艦尚未完成，過去如沱江艦等原型艦，都是原型測試完成符合作戰需求後，才編列後續預算量產，海鯤艦現在才進行泊港測試，且即便凍結海鯤艦潛艦後續艦預算或是刪到只剩下1000元，也代表後續艦從114年至127年，共2840億餘元的預算通過。

會議主席、民進黨立委王定宇指出，近年國際政治氣氛改變，各國願意冒著被中共施壓、經濟制裁的風險，願意出售潛艦技術、紅區裝備給台灣，若現在將後續艦全數刪除，就無法簽約將裝備和所需技術掌握在台灣手中，現在既然海鯤艦海測沒有過關就不會動支後續艦預算，盼朝野立委可以達成能支持國家安全，又能維繫預算機率的方式。

民進黨立委沈伯洋指出，不能用一般武器研製看國造潛艦建造需求，尤其美國新政府即將上任，國造潛艦建造除了中間不能有空窗期外，也是對國際展現台灣防衛決心。

陳永康表示，海鯤艦後續艦期程長達14年，海軍的簽約期程和台船的造艦期程是否同步，能否有可以配合14年的合約商，若兩岸在這期間發生衝突，台船造艦中斷如何補償，「不要一廂情願的認為，14年是順利的」。

顧立雄表示，建造7艘後續艦是經過海軍的作戰需求評估，建造艘數會以「2、3、2」的方式進行，預算通過後會先與台船簽約前2艘。（編輯：蘇龍麒）1131218