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連署補件過門檻 罷免馬文君團體：展現民主力量

2025/6/3 14:23（6/3 14:35 更新）
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）罷免南投縣第1選舉區立法委員馬文君團體原本遞交的連署書不足1531人，罷免團體今天補件3828份連署書，跨過法定門檻，罷免團體表示，南投志工與全國支持者展現堅定民主力量。

南投縣選舉委員會剔除連署書風波，中央選舉委員會昨天表示，國民黨立委馬文君罷免案原連署人數2萬709人，不合規定依法刪除3817人，距門檻不足1730人，經複查，刪除人數由3817人，修正為3618人，修正後符合規定人數共1萬7091人，不足規定人數共1531人。

罷免馬文君團體今天至南投縣選委會遞交補件連署書，罷團統計，修正後合規共1萬7091人，法定門檻1萬8622人，今天補件3828人，總數達2萬919人，罷免馬文君領銜人曾郁凱說，這份支持已經無法用單純「感謝」來表達，而是「同島一命」的深刻呼喚。

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曾郁凱表示，南投「雙罷」是全國最先補件，志工用行動和簽名傳遞改變的希望，展現台灣民主堅持與力量，這場運動能成功，離不開全國志工無私支持，從線上志工到草屯、埔里等地方志工，都發揮關鍵作用，尤其補件時全台志工激增，感受到來自外地的深刻感動。

罷免團體5月4日送件時，馬文君表示，尊重與包容到此為止，接下來是戰鬥階段，必須再一次阻止搗亂南投、禍延全國的黑暗企圖，呼籲所有反濫權、反獨裁、渴望安居樂業、期待兩岸和平的南投鄉親，一定要站出來投票，堅定投下「不同意罷免」。（編輯：陳清芳）1140603

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