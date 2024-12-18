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國造潛艦海鯤艦114年預算初審過關 不進行凍刪

2024/12/18 19:53（12/18 20:14 更新）
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圖為海鯤軍艦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北18日電）立法院外交及國防委員會今天審查明年度國防部預算，多位國民黨立委提案凍結「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」預算，經過朝野討論達成共識，預算凍結提案改為主決議，朝野立委皆連署共同提案，要求海鯤艦測試以安全為首要考量。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，傍晚進入海軍司令部的預算部分。

國造潛艦原型艦海鯤艦去年9月下水，目前仍在泊港測試（HAT）。海軍「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」預算，明年預算額度為新台幣5億8495萬7000元；國民黨立委陳永康提案凍結全數5億8495萬7000元預算，國民黨立委黃仁提案凍結5000萬元預算，國民黨立委馬文君提案凍結1億元預算。

陳永康發言指出，海測的主要風險不在海軍，而是在台船，因為台船的人要和海軍一起出海，還要自己帶水和食物出海，連上廁所都不能，因為沒有接受過使用潛艦廁所的訓練，而出海測試的左高海域，當地商船往來頻繁，海鯤艦出海還要發布操演通告，所以出海測試要準備好相關準備，安全問題要絕對準備好。他的預算凍結提案是只要能達到出海測試階段就能解凍。

陳永康指出，這次海測台船公司保險是否簽約，如果台船沒有保險的話，風險極高，這個責任不在海軍，而是在台船，可以改成主決議，但還是要做好安全管控。

馬文君指出，她提案凍結預算是因為「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」原定115年結案，但因為配合MK-48重型魚雷將於118至119年供貨，因此將結案期程延至118年度，希望海軍做出詳細說明。

經過朝野立委討論，會議主席王定宇宣告，海鯤艦過去都按著節點，按著期程一步一步往前建造，因此3位國民黨立委的預算凍結提案改為主決議處理，由立法院外交及國防委員會全體立委共同連署提案。

主決議文字為，「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」自108年度簽約執行，今年（113）年度依計畫刻正執行原型艦泊港測試（HAT）中，依114年度編列新台幣5億8495萬7000元，爰要求國防部以安全品質為首要考量，俟原型艦執行海上動態測試（SAT）時動支。（編輯：張良知）1131218

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