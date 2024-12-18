選罷法初審延長賽 徐欣瑩趁綠委空城宣布確定議事錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北18日電）民進黨立委反對確認16日選罷法修法議事錄，搶占立法院內政委員會主席台，上午議事空轉。下午4時許，民進黨立委突然離去，國民黨召委徐欣瑩隨即回到內政委員會，宣布繼續開會，並隨即確定上次議事錄。

立法院長韓國瑜今天下午主持黨團協商，其中一案就是民進黨立法院黨團所提議，研商有關「12月16日本院內政委員會第16次全體委員會議，議事程序之爭議相關事宜」。原本在內政委員會留守的多名民進黨立委離開委員會後，拿著「國會戒嚴，霸凌民主」等手舉牌，在黨團協商會議開始前，前往協商會場並入座，截至下午4時55分，現場僅民進黨立法院黨團總召柯建銘與國民黨立法院黨團總召傅崐萁在言語上爭鋒相對。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會前受訪提到，內政委員會16日的會議是非法會議，有無確認議事錄已經沒有那麼重要了，因為在內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩的脅迫下，內政委員會的議事人員被迫送出違法會議、黑箱會議的審查報告。

國民黨立委16日搶占立法院內政委員會，隨後火速初審通過選罷法修正草案，民進黨立委今天在會議9時開始前，也占據內政委員會主席台，反對確認16日會議議事錄，批評當日會議違法無效，要求議事錄應該「暫不確定」，並要求立法院長韓國瑜為此先行協商。

內政委員會上午會議空轉，國民黨召委徐欣瑩下午2時，在國民黨立委人牆保護下，趁隙進入會議室，宣布延長會議時間至晚間12時。

民進黨立委持續占據主席台至下午4時許，突然離開內政委員會所在的立法院紅樓201會議室，國民黨立委張智倫、牛煦庭隨後進入會議室，徐欣瑩則在下午4時15分抵達會議室，並站上主席台，宣布繼續開會。

再經過議事人員宣讀後，徐欣瑩在4時19分，詢問在場的立委，對於上次議事錄有無錯誤，現場的國民黨立委張智倫、牛煦庭、黃建賓、丁學忠等人表示沒有，徐欣瑩宣布議事錄確定。

隨後，牛煦庭則要求進行會議詢問並表示，今天原訂議程在議事錄處理完畢後，接續要處理行政院預算的詢答，但不知為何行政院官員在會議還未結束前，就先行離席，建請通知相關官員立刻回來備詢，今天把質詢程序走完，方得散會。

徐欣瑩指出，行政院官員未經會議主席同意可以擅自離席，可以看出行政團隊對立法院的藐視，立法院內部的紛爭，無關乎行政官員，行政部門是對整個國會，對立法院應有基本的尊重，已經請議事人員通知行政部門立刻回到立法院。

徐欣瑩強調，只要沒有霸占主席台、杯葛議事，都希望會議能夠和平進行，按照既定議程來走。為等待行政官員，徐欣瑩於下午4時28分宣布休息。（編輯：張若瑤）1131218