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民進黨立委占內政委員會主席台 反對確認選罷法修法議事錄

2024/12/18 09:27（12/18 09:43 更新）
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影片來源：國會頻道

（中央社記者賴于榛台北18日電）國民黨立委16日搶占立法院內政委員會，隨後委員會3分鐘初審通過選罷法修正草案。民進黨立委今天占據內政委員會主席台，批評16日會議違法無效，反對確認當天會議議事錄，要求立法院長韓國瑜為此先行協商。

立法院內政委員會16日排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，因國民黨立委搶先占領主席台，民進黨立委不得其門而入，當天上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

立法院內政委員會今天排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，會議開始前，預計確認16日會議的議事錄。不過，民進黨立委蔡易餘、王美惠、吳思瑤、鍾佳濱、蘇巧慧、李柏毅、陳俊宇、黃捷、沈伯洋、吳秉叡等人在會議開始前，陸續占據主席台，輪番發言，反對確認16日的選罷法修法議事錄。內政委員會截至9時5分尚未正式開會。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，內政委員會16日阻卻民進黨立委進場，迅速通過選罷法修法，黨團立即行文指內政委員會沒有完備公開舉行會議的相關規定，違反立法院職權行使法、立法院組織法、議事規則等，會議應是違法無效，選罷法修正草案應退回重審。

吳思瑤說，韓國瑜公開承諾會為此協商，卻將16日的爭議排在所有協商最後一案，根本是虛應故事，應該調整協商順序；她也要求國民黨不要強迫公務人員送出違法會議記錄，不應確認違法的議事錄。

民進黨立法院黨團書記長蔡易餘說，16日的議事錄只有時間是正確的，其餘登載的出席委員等都是錯誤，因為當天民進黨立委根本沒辦法進入會議室，這種造假、錯誤的議事錄，不得確認。（編輯：謝佳珍）1131218

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#吳思瑤
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