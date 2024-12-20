力阻選罷法三讀破窗進議場 吳思瑤：不得已的選擇

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（中央社記者陳俊華台北19日電）立法院會20日預計處理選罷法等案，民進黨立委今天晚間破壞議場玻璃，進入議場集結。在議場內的民進黨團幹事長吳思瑤說，採取激烈的議事攻防，是不得已的選擇，「隱形席次（議場外支持者）會陪我們一起為民主守夜」。

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委今天晚間破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤透過影片表示，51戰隊即便是少數也要彰顯全部力量，只有信念可以戰勝一切；在委員會想要充分討論法案，但在台灣曾幾何時民主討論卻是如此遙遠，朝野協商時立法院長韓國瑜總是配合藍白合，一再無視民進黨團意見。

吳思瑤說，無論是委員會、朝野協商甚至院會表決，珍貴發言都會被消音，採取激烈的議事攻防，是不得已的選擇，會在議場內守護；民進黨過去8年作為多數黨，也曾3度夜宿議場，現在卻變成國民黨戲謔、嘲諷民主的場域。

吳思瑤指出，民進黨立委在議場內搭起防禦工事，預防每個可能被國民黨突破的點，守護民權、國家財政，捍衛憲法精神，謝謝支持51戰隊的民眾，「隱形席次（議場外支持者）會陪我們一起為民主守夜」。

民進黨立委林楚茵說，明天將審查選罷法，如果有辦法也不希望用這種方式占領主席台，但國民黨用強行通過、不讓民進黨開會的狀況下，只能用這種方式占領主席台，避免選罷法修惡、沒收罷免權。

民進黨立委王義川指出，面對國民黨本來要搶先進入議場，已經在議場外排班多日，但民進黨團在今晚就突破封鎖，並在議場內外做好防守工作，請支持者在網路上關心這件事，會守候到明天早上開會。

民進黨立委吳沛憶表示，民進黨團一定要捍衛民主，堅決反對國民黨在立法院搞一黨專政，國民黨團總召傅崐萁已經告訴大家，要強行通過癱瘓大法官的憲法訴訟法、強行通過沒收台灣民主的選罷法、強行通過破壞中央財政的財劃法，將對國家造成無可回頭的損害，將守到最後一刻。

民進黨立委黃捷說，過了10年，國民黨想要毀滅台灣的決心一樣，但民進黨守護台灣的決心也一樣，民進黨團所有成員已經在立法院裡面，雖然天氣很冷，「請民眾跟我們站在一起」。

民進黨立委邱議瑩指出，51戰隊全員進駐立法院議場，會持續守候民主，也堅守台灣的國會自主權，絕不讓國民黨霸權入侵立法院，損害台灣的民主憲政。

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至於是否擔心半夜國民黨立委來強制清場，民進黨團書記長蔡易餘說，當然都在擔心的範圍，不過會做好全面準備、盡最大努力；16日國民黨團封鎖國會、不讓民進黨立委進去討論，已超出議事攻防範圍，今天迫不得已，一定要想盡辦法守住議場。

此外，約在晚間11時30分，國民黨團總召傅崐萁與書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人，刻意路過民進黨立委所在的議場側門，傅崐萁說，「雞鳴狗盜像小偷一樣」，王鴻薇則向民進黨立委喊話，「你們守好守滿喔」。（編輯：林克倫）1131219