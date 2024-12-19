綠委破窗入議場 民眾黨：砸碎前輩捍衛數十年民主

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（中央社記者林克倫台北19日電）民進黨團為力阻選罷法等法案明天通過，多名立委今天晚間進入議場集結。民眾黨晚間表示，在冬至前冷冽黑夜，民進黨立委不只打破立法院的玻璃窗，更砸碎台灣不知多少民主前輩，花了數十年捍衛、爭取而來的民主珍寶。

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委今天晚間破壞議場玻璃，進入議場集結並占據主席台，國民黨立委仍堅守在議場正門外。

民眾黨晚間發布新聞稿指出，民進黨堂堂進入執政的第9個年頭，但在身兼黨主席的總統賴清德領導下，民進黨立委卻無所不用其極地阻撓議事、用司法黑箱憲法法庭擊碎民主審議、用言語與肢體的暴力挑釁攻擊在野黨。

民眾黨表示，民進黨正在示範假民主之名，行鬥爭之實；假台灣之名，行貪腐之實；假對抗威權，實向戒嚴致敬。民主進步黨今日的所作所為毫無正當性，正在踐踏民主，不願意進行任何理性的討論與協商。

民眾黨強調，民主程序的進行與價值，不應該只是迎合執政者的喜好、權勢與利益，而被恣意竄改，那不叫民主、那叫恐怖極權。

民眾黨指出，賴總統昨天才在臉書呼籲「不分朝野、一致團結對外，一票一票選出的國會，要以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」。結果，民進黨立委立刻以暴力踐踏國會秩序，傷害台灣的民主法治，這樣的「民主」，絕對不是台灣人引以為傲的國際品牌。

民眾黨說，要正告民進黨主席賴清德，立刻制止民進黨立委與黨公職種種的暴力行徑，為民進黨如此惡劣無恥的破壞民主行為，向全體台灣民眾致歉，「為你所帶領的政黨，不斷傷害台灣的國際形象，鄭重反省道歉！」（編輯：林克倫）1131228