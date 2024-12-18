選罷法修法風波 國民黨召委徐欣瑩：合法開會盼安定國家

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（中央社記者賴于榛台北18日電）國民黨立委16日搶占立法院內政委員會，隨後火速初審通過選罷法修正草案，民進黨立委今天占據內政委員會主席台，反對確認16日會議議事錄。國民黨召委徐欣瑩說，16日開會門開著，也達到法定人數，是合法開會，修法是為安定國家社會。

立法院內政委員會今天排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，會議開始前，預計確認16日會議的議事錄，不過，民進黨立委在會議開始前占據內政委員會主席台，批評16日會議違法無效，反對確認當天會議議事錄，要求議事錄應該「暫不確定」，且立法院長韓國瑜今天下午3時需為此先行協商。

國民黨立院黨團書記長林思銘上午9時30分出現在內政委員會外與吳思瑤、蔡易餘溝通，表態議事錄是否暫不確定須由召委徐欣瑩確認，民進黨團則提供暫不確定議事錄的前例，要求林思銘帶回去溝通參考。

徐欣瑩與多名國民黨立委約上午10時紛紛進入內政委員會會議室，高喊「要開會、審預算」，經過溝通，仍無法達成共識，民進黨立委齊喊「國會戒嚴、霸凌民主」，國民黨立委回嗆「不開會、搞戒嚴」，接著離開內政委員會。

國民黨立委離開後，吳思瑤批評，國民黨以審查行政院預算當理由，實際上是要強行確認16日的會議議事錄，根本是虛情假義，16日的會議就是違法、無效，應退回重審，韓國瑜今天下午3時主持朝野協商時，應先協調此案，並且需彰顯態度，捍衛立院秩序。

徐欣瑩離開內政委員會後受訪指出，每個會議都有會議主席，每個召委也有主持的程序，不是民進黨說要怎樣就怎樣，民眾可以看到實際癱瘓議事的是民進黨。

針對選罷法修法風波，徐欣瑩表示，選罷法修法並非3分鐘通過，而是排了3次會都被民進黨一再阻撓，且16日開會民主程序完全合法，因為當天開會時，內政委員會的門是開著，也達到合法法定人數，合乎議事規則。

她說，民進黨批評修法是沒收民眾罷免權，但實際上民進黨才是沒收民眾的選舉權，利用方便、隨意的罷免，用政府的錢想要造成社會混亂，國民黨是為了讓社會安定、國家持續往前進、維護民眾選舉權，才提出修法。（編輯：謝佳珍）1131218