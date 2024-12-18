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民團不滿藍營初審通過選罷法 宣布啟動全台大罷免

2024/12/18 14:47
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（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院內政委員會16日初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。台灣社等本土社團今天質疑國民黨立委沒收公民罷免權，呼籲台灣公民要防止國共聯手毀台，宣布啟動「2025全台大罷免」行動。

立法院內政委員會16日僅開會3分鐘，就初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案；此外，也初審通過國民黨立委翁曉玲提案，將投票日前禁止公布選舉民調的時間，從前10日縮短為前3日。

對此，台灣社社長翁銘章、台灣北社副社長羅浚晅、台灣教師聯盟理事長潘威佑、台灣教授協會副會長陳月妙、陳文成博士紀念基金會董事詹晉鑒等人，今天在立法院召開「防止國共聯手毀台，2025啟動全台大罷免」記者會。

與會者分別提到此次選罷法的修法情況，認為國民黨根本無視民意輿論，也沒收公民罷免權，更是修法配合中共毀憲亂台惡行，因此請台灣公民密切注意國民黨配合「紅統」裡應外合，也請民眾在明年啟動的大罷免行動中站出來。

此外，台灣社表示，將於26日下午1時30分，於台北市NGO會館舉辦全台第一場「防止國共聯手毀台－2025全台大罷免論壇暨座談」，未來也將陸續在台中、花蓮等地舉辦多場論壇，強力宣傳2025罷免國民黨立委。（編輯：翟思嘉）1131218

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