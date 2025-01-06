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台船黃正弘：2026年拚轉盈 在手訂單估880億

2025/1/6 11:23
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（中央社記者江明晏台北6日電）台船董事長黃正弘今天表示，去年虧損大幅收斂，預期2025年虧損會更少，受惠萬海、中航等商船訂單挹注，明年將實現轉虧為盈，估計目前在手訂單合計達880億元，能見度至少可達2030年。

台船今天舉行媒體交流會，針對媒體關注的營運績效問題，黃正弘表示，2023年營運是谷底，2024年虧損已大幅收斂，預期2025年虧損幅度會更小，明年將實現轉虧為盈，主要受惠大型商船業務訂單。

台船近期與萬海航運公司及中國航運公司簽訂多項造船合約，黃正弘表示，與萬海預計在今年1月簽約後，就會做初步設計，預計明年第2季開工；中航訂單預計今年4月開工，逐期認列。

根據先前公告指出，台船受中航委託建造新一代21萬噸級海岬型散裝貨輪兩艘加上選擇權兩艘；萬海也將與台船簽署新建8000 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪12艘，及選擇權4艘意向書。

台船預估，2025年營業額可達新台幣170億元，明年將成長至280億元；2025年營收比重預估，商船約50%到60%，國艦國造約40%。

台船總經理蔡坤宗推估，台船目前在手訂單約900億元，加上萬海12艘與4艘船訂單，共約有1400億元挹注，若扣除已認列營收，則有近400億元，加上萬海的480億元，目前合計在手訂單880億元，此金額尚不含潛艦國造IDS原型艦，能見度至少達2030年。

針對台船近年虧損，黃正弘表示，台船是商船起家，但過去幾年商船業務不理想，今年起重回商船業務，受惠中航和萬海大單，將能挹注盈餘；過去受到採購成本比別人高的問題，台灣也沒有造船供應鏈，未來將強化橫向溝通，減少設計和修改的磨合期，避免拖遲期程，並擴大設備商源，優化採購成本。

他坦言，但近期台船增加商船訂單是因為時機問題，航運市場造船供不應求，台船有空檔自然能接手訂單，面對未來鋼材較貴，會擴大日本採購來源，希望能採購到便宜的鋼材。

蔡坤宗表示，台船經營策略裡，支持政府政策是很重要的指標，不會只挑會賺錢的業務，台船新團隊上任後，除了支持政府政策，也力求後續達到損益兩平，不以最好的獲利為目標，但兼顧穩定永續經營，如何降低成本、轉虧為盈是最大目標，同時也慎選訂單，減少原型艦承攬，搭配國艦國造、潛艦國造，達到兼顧任務與獲利目標。

他進一步說，台船在商船領域很難和世界盃競賽，因為供應鏈體系不在台灣，要跟中、日、韓競爭，而韓元和日圓貶值也對台船搶單很不利。

針對基隆關廠傳聞，黃正弘也明確表示，基隆廠不會關閉，基隆廠是台船的一部分，近期有額外業務進來，由基隆廠來協助，已新增20多名人力。

此外，台船第一階段增資公募和私募都完成，但第二階段由於經濟部不參加，因此已中止，近期也不會考慮增資。（編輯：楊凱翔）1140106

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蔡坤宗
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