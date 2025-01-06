台船：無人船估今年首季亮相 100%去紅化供應鏈

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（中央社記者江明晏台北6日電）台船董事長黃正弘宣示台船不會缺席無人載具領域，台船公司表示，無人艦原型船正在測試，預計今年首季就會亮相，不只是100%去紅化供應鏈，也是高度台灣本土製造。

近年來，無人水面載具（USV）的市場規模迅速擴大，俄烏戰爭使各界注意到無人載具對於戰場的影響，軍事專家認為，在各種無人載具當中，水下無人載具、無人艇等水面無人載具對台海防衛作戰幫助大。

台船今天舉行媒體交流會，董事長黃正弘表示，無人機近期受到高度關注，台船在無人載具領域也沒有缺席。

台船發言人周志明補充指出，針對無人船的構想，台船在前年就開始投入，2024年首季籌組相關團隊，目前原型船正在測試，預計今年首季就會亮相，初步以軍事用途為主，成型後也可以導入商用、民用領域。

針對無人船艦供應鏈，台船指出，集合包括旗下台船動力等台廠，是高度化本土製造，絕對是100%去紅化供應鏈，「不會有紅色供應鏈」。

此外，台船持續提升本土能量，除攜手海龍離岸風電計畫，完成共63支國產化基樁，並於2024年第2季移交之外，還透過旗下台船環海承接海龍計畫的海上運輸及安裝工程，並落實政府推動海工造船本土化政策，使用全國第一艘100%本土自建海上施工船，由台船建造的環海翡翠輪執行海龍風場的海上作業。

台船環海副執行長林煜閔指出，海龍專案去年安裝37套，今年預計完成36套，專案共73套。

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他也指出，台船環海透過持續練兵、提升本土能量，國外專家比重持續降低，本土工程師占比持續提高，未來可培養更多的本土海事工程師、海事工程船員等人才，實現政府的離岸風電海事工程國產化的政策目標。

至於另一家轉投資公司台船動力表現，黃正弘表示，今年還會小幅度虧損，預計明年會轉虧為盈，已承接高雄市政府10到11艘左右的電動船渡輪，但由於持續研發投入，占營運成本，預期營運會越來越好。（編輯：林淑媛）1140106