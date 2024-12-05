陸委會民調：9成民眾不認同中共對台軍事威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北5日電）大陸委員會（陸委會）今天公布最新民調結果。民調結果顯示，近9成（89.5%）民眾不認同中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫與外交打壓，主流民意支持政府兩岸政策主張。

陸委會民調結果顯示，近9成（89.5%）民眾不認同中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫與外交打壓；近8成5（84.9%）民眾不認同中共在國際場域強調台灣問題是內政，以及要求其他國家遵守「一中原則」。

對於中共對台政治主張，逾8成5（86.7%）民眾不贊成「一國兩制」，超過7成（71.1%）民眾不認同中共堅持要在「一中原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復溝通協商。

台灣主流民意支持政府兩岸政策主張。民調結果顯示，近8成4（83.8%）民眾支持政府站穩中華民國憲政體制、維持台海現狀主張；近7成5（74.1%）民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，7成4（74.0%）民眾認為陸配擔任立法委員等公職，必須放棄中華人民共和國國籍。

陸委會表示，在長期觀察議題方面，近8成9（88.9%）民眾主張「廣義維持現狀」，近8成7（86.7%）民眾支持台灣未來由2300萬人決定；多數民眾認為中共對台灣政府與人民不友善，比率分別為73.2%、55.6%。

陸委會強調，政府持續堅守「四個堅持」、「四個不變」，積極落實「和平四大支柱行動方案」，捍衛國家主權及民主自由；呼籲中共務實面對兩岸現狀及尊重台灣民意，與台灣政府進行不設政治前提、有意義的對話，共同尋求和平相處之道。

這項調查由陸委會委託政治大學選舉研究中心執行，在今年11月26至30日期間，透過電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1071份，信賴度95%，抽樣誤差在正負2.99%。（編輯：周慧盈）1131205