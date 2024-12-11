本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
首頁 / 地方
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 地方

中共軍演引關注 盧秀燕籲兩岸領導人發揮智慧

2024/12/11 12:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中11日電）民進黨台中市議員江肇國今天詢問，中共展開大規模軍演，是否對台灣造成重大威脅，台中市長盧秀燕表示，希望兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和平與合諧。

韓國上週短暫施行戒嚴令，民進黨立法院黨團社群發文一度遭質疑「挺戒嚴」。盧秀燕日前表示，此事非同小可，先前兩度發出校園青年服勤同意書，造成人民疑慮，擔心賴政府是否引戰、準備戒嚴，總統賴清德有必要以國家領導人身分出來澄清，消除人民疑慮。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員曾朝榮、蔡耀頡、張家銨、李天生、江肇國聯合質詢，詢問盧秀燕有關戒嚴、統戰、中國軍演等議題。

江肇國先要求盧秀燕就曾是媒體及現在是政治工作者，講述走過戒嚴時期所觀察到的社會氛圍。盧秀燕則說，個人的經歷、想法，無關市政。

江肇國表示，國民黨是戒嚴的第一也是唯一品牌，身為國民黨黨員及六都首長，盧秀燕應該要深自檢討，對戒嚴應嚴肅面對，而非作為轉移焦點、打烏賊戰的話題。盧秀燕未來若要選總統，對統戰行為應要有態度與立場。

江肇國提到，中國發動軍事演習雖還未發布，但動員部署時間超過70天，是自1996年以來最大規模海上軍事行動，是否對台灣是重大威脅。盧秀燕表示，不會根據議員的片面資訊就評論。

江肇國提到，這段時間中共戰機繞台、機艦擾台，盧秀燕是看不到還是避而不談，對內可向賴總統喊話要求澄清，卻無視中國軍演、不願表態。他詢問，盧秀燕是否能替台灣人發聲，呼籲中共停止軍機擾台、軍艦騷擾、不要舉辦軍事演習。

對此，盧秀燕答詢，希望兩岸的領導人發揮智慧，促進兩岸的和諧、和平。

江肇國再質詢，台北市長蔣萬安面對中國武力威脅，仍堅持舉辦雙城論壇。盧秀燕回答，超過台中市政範圍，不是應該答詢的內容。

江肇國、曾朝榮對於盧秀燕回答均表示，尊重但失望，看來盧秀燕還不具備爭大位的資格。希望盧秀燕以人民為念、替台灣發聲，勇於面對中共的威脅，才有保衛台灣的勇氣與能力。

面對統戰議題，國民黨籍市議員黃馨慧則認為，許多國家都會對敵對國家做統戰，但她自己並未被統戰，因為她是個正正當當、努力經營地方、很愛國家的中華民國的子民，哪有那麼容易就被統戰，希望民進黨政府不要恐嚇自己的百姓。（編輯：謝雅竹）1131211

#中共軍演
#中國
#台中市
#中共
#台灣
#民進黨立法院
#國民黨籍
#蔣萬安
#賴清德
#江肇國
#曾朝榮
#盧秀燕
盧秀燕
台中大巨蛋須覓地逾10公頃 盧秀燕：400到500億起跳台中作家楊双子獲美國家圖書獎 市府研議頒發獎勵金
江肇國
楊双子獲美國國家圖書獎 議員質疑中市府漠視台中3年校園性平與霸凌通報逾7000件 議員批失職
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
訪日本維新之會 林右昌：中國野心非台灣而是世界
108
更多編輯台推薦新聞：