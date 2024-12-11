中共軍演引關注 盧秀燕籲兩岸領導人發揮智慧

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）民進黨台中市議員江肇國今天詢問，中共展開大規模軍演，是否對台灣造成重大威脅，台中市長盧秀燕表示，希望兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和平與合諧。

韓國上週短暫施行戒嚴令，民進黨立法院黨團社群發文一度遭質疑「挺戒嚴」。盧秀燕日前表示，此事非同小可，先前兩度發出校園青年服勤同意書，造成人民疑慮，擔心賴政府是否引戰、準備戒嚴，總統賴清德有必要以國家領導人身分出來澄清，消除人民疑慮。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員曾朝榮、蔡耀頡、張家銨、李天生、江肇國聯合質詢，詢問盧秀燕有關戒嚴、統戰、中國軍演等議題。

江肇國先要求盧秀燕就曾是媒體及現在是政治工作者，講述走過戒嚴時期所觀察到的社會氛圍。盧秀燕則說，個人的經歷、想法，無關市政。

江肇國表示，國民黨是戒嚴的第一也是唯一品牌，身為國民黨黨員及六都首長，盧秀燕應該要深自檢討，對戒嚴應嚴肅面對，而非作為轉移焦點、打烏賊戰的話題。盧秀燕未來若要選總統，對統戰行為應要有態度與立場。

江肇國提到，中國發動軍事演習雖還未發布，但動員部署時間超過70天，是自1996年以來最大規模海上軍事行動，是否對台灣是重大威脅。盧秀燕表示，不會根據議員的片面資訊就評論。

江肇國提到，這段時間中共戰機繞台、機艦擾台，盧秀燕是看不到還是避而不談，對內可向賴總統喊話要求澄清，卻無視中國軍演、不願表態。他詢問，盧秀燕是否能替台灣人發聲，呼籲中共停止軍機擾台、軍艦騷擾、不要舉辦軍事演習。

對此，盧秀燕答詢，希望兩岸的領導人發揮智慧，促進兩岸的和諧、和平。

江肇國再質詢，台北市長蔣萬安面對中國武力威脅，仍堅持舉辦雙城論壇。盧秀燕回答，超過台中市政範圍，不是應該答詢的內容。

江肇國、曾朝榮對於盧秀燕回答均表示，尊重但失望，看來盧秀燕還不具備爭大位的資格。希望盧秀燕以人民為念、替台灣發聲，勇於面對中共的威脅，才有保衛台灣的勇氣與能力。

面對統戰議題，國民黨籍市議員黃馨慧則認為，許多國家都會對敵對國家做統戰，但她自己並未被統戰，因為她是個正正當當、努力經營地方、很愛國家的中華民國的子民，哪有那麼容易就被統戰，希望民進黨政府不要恐嚇自己的百姓。（編輯：謝雅竹）1131211