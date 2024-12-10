共軍開設空域保留區 飛航公告公布區域座標

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（中央社台北10日電）共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。美國聯邦航空總署飛航公告系統顯示，上海及廣州飛航情報區發布飛航公告，劃設空域保留區，範圍從長江口到廣東省東部外海，均位於台灣海峽中線以西及之外。

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據美國聯邦航空總署（FAA）飛航公告查詢系統顯示，上海飛航情報區（ZSHA）、 廣州飛航情報區（ZGZU）日前發布飛航公告（NOTAM），劃設 空域保留區 空域保留區 定義： 特定空域範圍，預留給特定的航空活動。通常根據國家或國際航空管理機構的規定設立，並僅供特定的航空活動或運營使用。

特定空域範圍，預留給特定的航空活動。通常根據國家或國際航空管理機構的規定設立，並僅供特定的航空活動或運營使用。 規範： 其他航空器在未經批准的情況下不得進入，與限制空域相比，保留區可能具有更靈活規範，且不一定涉高風險或危險活動，但依然需要經過批准才能進入。

其他航空器在未經批准的情況下不得進入，與限制空域相比，保留區可能具有更靈活規範，且不一定涉高風險或危險活動，但依然需要經過批准才能進入。 用途： 可能包括軍事國防、商業與民用、特殊用途（例如氣象、科研）、緊急救援、航展或比賽。

可能包括軍事國防、商業與民用、特殊用途（例如氣象、科研）、緊急救援、航展或比賽。 類型：有「永久保留區」以及「臨時保留區」，得先事先申請、協調進入，例如SpaceX發射火箭時，便會劃設空域保留區，目的是確保安全，為航空管理的必要。 看更多 關閉 。