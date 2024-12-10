共軍開設空域保留區 飛航公告公布區域座標
2024/12/10 11:00（12/10 11:11 更新）
（中央社台北10日電）共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。美國聯邦航空總署飛航公告系統顯示，上海及廣州飛航情報區發布飛航公告，劃設空域保留區，範圍從長江口到廣東省東部外海，均位於台灣海峽中線以西及之外。
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據美國聯邦航空總署（FAA）飛航公告查詢系統顯示，上海飛航情報區（ZSHA）、 廣州飛航情報區（ZGZU）日前發布飛航公告（NOTAM），劃設空域保留區
。
空域保留區
- 定義：特定空域範圍，預留給特定的航空活動。通常根據國家或國際航空管理機構的規定設立，並僅供特定的航空活動或運營使用。
- 規範：其他航空器在未經批准的情況下不得進入，與限制空域相比，保留區可能具有更靈活規範，且不一定涉高風險或危險活動，但依然需要經過批准才能進入。
- 用途：可能包括軍事國防、商業與民用、特殊用途（例如氣象、科研）、緊急救援、航展或比賽。
- 類型：有「永久保留區」以及「臨時保留區」，得先事先申請、協調進入，例如SpaceX發射火箭時，便會劃設空域保留區，目的是確保安全，為航空管理的必要。
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據聯合報、自由時報報導，7處空域保留區範圍從長江口到廣東省東部外海，北至上海市、南至汕頭市，均位於台灣海峽中線
以西及之外，且該通告僅為預告「保留」，非立刻生效限制，保留區範圍內的M503航路仍有大量民航機。（編輯：謝怡璇/朱建陵）1131210
認識海峽中線
台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。
國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。
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