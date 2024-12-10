國防部：共軍震懾對象不僅止於台灣 想把台海內水化

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（中央社記者游凱翔台北10日電）共軍昨天開設7處空域保留區，國防部情次室次長謝日升中將分析，此次刻意避開國際航路，並在台海中線以西，且自上海一路向南至福建外海、達1000公里，某種程度震懾的對象不僅止於台灣。其不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖將「台海內水化」。

國防部昨天表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部開設應變中心並保持高度戒備，也同步啟動戰備操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件於戰術位置實施演練。

國防部上午舉行例行記者會，情報及參謀次長室次長謝日升中將指出，台灣已經非常習慣由中共事前通知演習，但國軍不能等到這些情況發生後再來應對，否則只會造成國內社會動盪、民心不安，因此國軍有責任讓民眾知道應處作為。

謝日升強調，「中共不事前宣布，就是要降低我們的警戒心，接續出現在台灣周圍時，讓大家感到措手不及」，因此不管共軍宣不宣布，只有國軍看到有相對應的敵情，就要有所因應。

謝日升也分析，從美國聯邦航空總署（FAA）飛航公告顯示，此次的空域保留區刻意避開國際航路，並在台海中線以西，且自上海一路向南至福建外海、總長達1000公里，某種度震懾的對象不僅止於台灣，且值得關注是否會由訓轉演、由演轉戰，並對周邊區域國家的影響與衝擊。

至於是否如同外媒所述，高達90艘船艦於台灣周邊海域。謝日升指出，90艘的數字並非國防部公布，推測來源是綜合他國所掌握到的中共艦船數目，根據每天上午國防部公布的共艦數目，昨天上午6時至今天上午6時為21艘（含12艘共艦、9艘公務船），與90艘有近70艘的落差，在於這些共艦位於國軍所公布示意圖以外的區域。

謝日升將第一島鏈、第二島鏈比喻為「牆」，他強調，中共想強調「台海內水化，台海議題由中共處理」，且海軍兵力在西太平洋、台灣周邊的態勢相當清楚，其頻次、數量均增加，若連結相關舉措，不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖達到「反介入/區域拒止」（A2/AD），但昨天國軍並為提升戰備等級。

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由於國軍同步啟動戰備操演，有民眾在桃園機場附近看見陸軍大批戰車實施機動演練。作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將對此表示，因應中共相關行動，國軍按照敵情以實戰化訓練為原則下達戰備指導，並命令作戰部隊依其作戰計畫前往戰術位置，進行備戰部署、戰力保存、聯合防空及反登陸等計畫演練。

至於未來每日共機艦動態，是否適時披露共艦所在區域。國防部發言人孫立方少將回應，軍事訊息的公布必須考量作戰安全，但怎樣在讓民眾了解及確保軍事安全間求取平衡，是國防部努力的方向。（編輯：張若瑤）1131210