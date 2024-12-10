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共軍海上動員恫嚇台灣 美防長抨擊中國脅迫行徑

2024/12/10 20:56（12/10 21:08 更新）
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（中央社東京10日綜合外電報導）在台灣當局指控北京在台灣周圍進行多年來最大規模海上動員後，美國國防部長奧斯汀今天抨擊中國採取「脅迫行徑」。

法新社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）在東京會見日本防衛大臣中谷元時表示：「如今我們非常清楚，這個地區與全球的和平及穩定面臨挑戰。」

奧斯汀說，這些挑戰包括中華人民共和國在東海、南海及該地區其它地方的脅迫行徑，包含俄羅斯選擇在烏克蘭魯莽發動戰爭，並且包括朝鮮民主主義人民共和國（北韓）支持莫斯科的戰爭，及其破壞穩定與挑釁的行動。

這是奧斯汀任內第13度以防長身分造訪亞洲，而且可能是最後一次。他指出：「美國對日本與大韓民國（南韓）的延伸嚇阻（extended deterrence）承諾堅若磐石。」

奧斯汀表示：「我們以信心和決心面對這些挑戰，而且我們繼續致力推動我們的歷史性（美日韓）三邊合作。」

美國總統當選人川普（Donald Trump）即將於下月宣誓就職，他已任命曾在陸軍國民兵（Army National Guard）服役的前福斯新聞（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）接替奧斯汀。

中谷元則稱區域安全情勢「日益嚴峻」，並讚揚奧斯汀採取「強化和鞏固日美同盟嚇阻」的舉措。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131210

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