共軍設7空域保留區 國民黨：反對以武力對台脅迫

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。國民黨今天表示，反對中國大陸以武力對台灣實施脅迫，並呼籲兩岸以對話代替對抗，以維護台海區域的和平與穩定。

共軍昨天在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部今天發布共機艦動態，統計從昨天上午6時起到今天上午6時止，偵獲47架次共機（其中16架次越中線侵擾西南空域）、共艦12艘及公務船9艘，持續在台海周邊活動。

國民黨發言人楊智伃今天表示，關於共軍宣布12月9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，以及外媒稱台灣周邊有90艘共軍船艦等報導內容，與共軍近年圍台軍演的態樣並不相同，且大陸至今未有正式的演習發布。

楊智伃說，國民黨提醒政府及國安相關單位，務必以審慎求實的態度，密切關注共軍活動，判斷對台灣的安全威脅，隨時向大眾提供真實的資訊。

楊智伃強調，國民黨反對中國大陸以武力對台灣實施脅迫，並呼籲兩岸以對話代替對抗，以維護台海區域的和平與穩定。（編輯：林興盟、楊蘭軒）1131210