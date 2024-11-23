全代會24日登場 國民黨：展現深度改革成果

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨全代會暨130週年黨慶明天登場，國民黨發言人楊智伃今天表示，本次活動有別以往，將引進先進民主國家展會元素，力求從視覺、內容與活動體驗，全方面展現130年老店年輕化、國際化的深度改革成果。

國民黨明天將在桃園會展中心舉辦第21屆第4次全國代表大會暨130週年黨慶，議程將分兩階段進行，第1階段是報告與討論，其中包括黨務報告、立法院工作報告、處理臨時動議等；第2階段則是辦理黨慶活動。包括前總統馬英九、立法院長韓國瑜等黨內大咖，都會出席盛會。

國民黨發言人楊智伃今天透過新聞稿指出，本次活動有別以往，融入國民黨青年到美國、澳洲、新加坡的參訪經驗，引進先進民主國家展會元素，力求從視覺、內容、活動體驗，全方面展現130年老店年輕化、國際化的深度改革成果。

楊智伃指出，本次黨慶活動由4個部分組成，分別是「經典回顧」、「縣市團結攜手展望」、「打擊弊端行使正義」、「攜手對話世代共創」。分別由國民黨立委洪孟楷、陳菁徽，桃園市議員凌濤、台北市議員柳采葳，以及國民黨發言人團隊的楊智伃、鄧凱勛，加上青年黨員吳亮儀擔綱主持人。

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楊智伃表示，黨慶活動的這4個環節，是希望透過連結130年前國父孫中山先生創立「興中會」的歷史瞬間，到這3年多在國民黨主席朱立倫的帶領下，國民黨擴大地方執政版圖到15縣市、贏回國會最大黨、打造最有戰力和國際化的青年戰隊。

楊智伃指出，在「攜手對話世代共創」的環節中，將由國民黨新創結合AI與青年團、青工會的「KMT STUDIO」召集人、國民黨立委葛如鈞引言，後續將由青年團的新世代青年朋友，帶資深晉齡黨員，在全黨見證下世代傳承。本次活動，國民黨也邀請外國使館、外國媒體現場觀禮。（編輯：林興盟）1131123