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共軍劃保留空域 台偵獲47架次共機 路透：封鎖演習一環

2024/12/10 17:01（12/10 17:17 更新）
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國防部發布共機艦動態，統計自9日上午6時起至10日上午6時止，偵獲47架次共機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部發布共機艦動態，統計自9日上午6時起至10日上午6時止，偵獲47架次共機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社台北10日綜合外電報導）共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。台灣國防部今天發布共機艦動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，其中偵獲47架次共機。台灣一名高階安全消息人士告訴路透社，共機的行動是「封鎖演習」的一環。

路透社報導，在偵獲的47架次共機中，其中26架次在台灣以北空域，6架次在台灣海峽上空，另有15架次在台灣西南空域。這名台灣一名高階安全消息人士指出，這些中共軍機模擬攻擊外國艦艇，並演練驅離軍機與民航機，作為「封鎖演習」的一環。

台灣國防部昨天表示，中國人民解放軍宣布9日至11日於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區

空域保留區

  • 定義：特定空域範圍，預留給特定的航空活動。通常根據國家或國際航空管理機構的規定設立，並僅供特定的航空活動或運營使用。
  • 規範：其他航空器在未經批准的情況下不得進入，與限制空域相比，保留區可能具有更靈活規範，且不一定涉高風險或危險活動，但依然需要經過批准才能進入。
  • 用途：可能包括軍事國防、商業與民用、特殊用途（例如氣象、科研）、緊急救援、航展或比賽。
  • 類型：有「永久保留區」以及「臨時保留區」，得先事先申請、協調進入，例如SpaceX發射火箭時，便會劃設空域保留區，目的是確保安全，為航空管理的必要。
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。路透社引述台灣官員的消息報導，中國已在台灣周遭海域和東海及南海部署近90艘海軍與海警艦艇，其中約2/3為軍艦。

國防部今天表示，中國目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。

國防部發言人孫立方表示，目前中國海軍從日本南部島嶼一路往南部署至南海，這是繼1996年台灣總統選舉前，中國在台灣周邊進行軍演以來最具規模的一次。

中國軍方尚未發表評論，也未證實是否正在進行演習。

一名台灣安全消息人士告訴路透社，中國目前在台灣周遭海域和東海及南海部署的海軍與海警艦艇數維持在90艘左右，這「非常令人憂慮」，並稱中國的行動不僅針對台灣，也包括區域內的其他國家。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1131210

共軍9日於中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。美國聯邦航空總署飛航公告系統指出，上海及廣州飛航情報區發布飛航公告，劃設空域保留區，範圍從長江口到廣東省東部外海。 中央社製圖 113年12月10日
共軍9日於中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。美國聯邦航空總署飛航公告系統指出，上海及廣州飛航情報區發布飛航公告，劃設空域保留區，範圍從長江口到廣東省東部外海。 中央社製圖 113年12月10日
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