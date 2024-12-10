國防部：持續評估共軍威脅 預測行動執行備戰任務

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（中央社記者游凱翔台北10日電）針對共軍在浙江、福建以東一帶開設7處空域保留區，並透過共軍船艦侵擾台灣周邊海域，國防部今晚再度指出，持續評估敵方可能發展的各種威脅，並預測敵方的行動來做應處，來執行相關的備戰任務。

國防部昨天表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部開設應變中心並保持高度戒備，也同步啟動戰備操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件於戰術位置實施演練。

根據軍方上午公布的共軍機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲47架次共機（其中16架次逾越台灣海峽中線進入西南空域）、共艦12艘及公務船9艘，持續在台海周邊活動。

聯合新聞網傍晚報導，「目前有12艘共艦正執行圍台警巡操演的行動，多保持在距岸40浬外海域」，北部六軍團、中部十軍團也執行戰備。

國防部晚間接受中央社訪問回應，國軍在戰備兵力部署上，是針對敵方的軍事威脅進行應對，並以戰備部隊進行處置；另外也會持續評估敵方可能發展的各種威脅，並預測敵方的行動來做應處，來執行相關的備戰任務。

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國防部情次長室次長謝日升中將上午在國防部記者會，也將第一島鏈、第二島鏈比喻為「牆」，他強調，中共想強調「台海內海化，台海議題由中共處理」，且中共海軍兵力在西太平洋、台灣周邊的態勢相當清楚，其頻次、數量均增加，若連結相關舉措，不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖達到「反介入/區域拒止」（A2/AD），影響及衝擊周邊區域國家。

由於不少民眾看見國軍戰車集結於桃園機場周邊演練，作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將也強調，因應中共相關行動，國軍按照敵情以實戰化訓練為原則下達戰備指導，並命令作戰部隊依其作戰計畫前往戰術位置，進行備戰部署、戰力保存、聯合防空及反登陸等計畫演練。（編輯：蘇龍麒）1131210