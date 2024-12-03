共軍藉機軍演？ 國防部：將歷次對台威脅納預警徵候

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北3日電）總統賴清德出訪南太友邦，外界關切中共恐藉機對台進行軍演。國防部今天表示，國軍利用聯合情監偵手段，都能全程嚴密掌控共軍行動，並將中共歷次對台威脅態樣，列入相關預警徵候。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，去程過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問，預計12月6日晚間返抵國門。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關切中共是否會在賴總統回國前後對台發動軍演。

情次室聯合情研中心副主任胡中華上校指出，國軍利用聯合情監偵手段，都能全程嚴密掌控共軍行動，並將中共歷次對台威脅態樣，列入相關預警徵候，至於針對中共行動評估，涉及情資來源管道機密，不便說明。

對於中共若發動軍演，將海警船納入執法巡邏來執行台海內政化，法律司人權保障處處長于健昌少將表示，中共已在平時或者是軍演，使用海警船擴張執法範圍，但是執法範圍已違反國際法相關規範，所以國防部也呼籲中共能夠謹守法律，不要再做挑釁動作，共同維護區域和平。

針對賴總統出訪期間，共軍機艦在台海周邊是否有不尋常的活動跡象，胡中華表示，國軍利用聯合情監偵手段，均能掌握共軍動態，並將歷次中共相關對台威脅的態樣，列入相關的預警徵候，其他部分涉及機密不便說明。

國防部發言人孫立方表示，確保台灣的國防安全，這是國防部的責任，在職責之下對於所有敵情研判都非常仔細，也有非常綿密的作業機制，透過敵情研判以後，針對敵可能採取的行動進行分析，包含中共所採取最可能的行動，還有其他危害性比較高的行動，都會在整體情研範圍內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

孫立方表示，對於這些內容，國防部會依據整體研判，做適當應處的規劃，有關細節涉及情蒐來源、作戰安全，所以國防部不會詳細說明，國軍有能力、有決心、有信心，確保台海安全。

媒體關注，國軍最近推出多則文宣心戰影片，是否暗示軍演在即，孫立方指出，國防部一直強調國軍有能力、有決心、有信心，與敵情不見得有直接的因果關係，目的要讓民眾瞭解，國軍在所有建軍備戰的工作上，是非常努力認真執行，因為攸關自由民主體制的確保，也攸關台灣所有民眾生命財產安全，這是國軍無可旁貸的職責。（編輯：林興盟）1131203