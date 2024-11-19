國軍借用政大教召 國防部：考量防衛作戰等需求

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（中央社記者吳書緯台北19日電）政治大學日前發出公告，25日至29日將租借場地予台北市後備旅進行教召。國防部發言人孫立方少將今天指出，後備部隊規劃教召時，針對教召地點會結合防衛作戰需求，以及考量城鎮戰、地形等因素進行教召地點規劃。

政治大學日前在官網發出公告指出，為協助國家推動全民國防、厚植後備戰力，學校將於25日至29日租借研創大樓予台北市後備旅，進行國軍教召活動；活動期間，參與教召人員之活動範圍將於研創大樓，且在不影響師生課程之情況下有序進行，台北市後備旅亦將會負起管理召員之責任，確保活動的安全與順利。

國防部今天上午邀請媒體至憲兵指揮部採訪快速反應連訓練，孫立方接受媒體聯訪被詢問有關後備旅在政大進行教召等國防時事議題。

針對台北市後備旅借用政大校園進行教召，孫立方指出，所有後備部隊的教召，基本上要結合防衛作戰需求，以及結合戰鬥地境線規劃，同時在執行城鎮戰防衛時，考量地形等因素，因此在規劃後備教召地點時，都會考量這上述件進行規劃。

聯合報報導指出，空軍將擴編操作愛國者三型的防空飛彈營，但增購愛國者三型飛彈的預算來源不明，台美都在檯面下低調運作。

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空軍司令部今天指出，空軍因應台海作戰環境及敵情威脅，妥慎規劃武器裝備籌建與部署，確保領空安全；針對武器籌建及部署，援例不予說明。

孫立方表示，空軍已經做基本說明，國軍不管任何武器裝備的籌購，或者是部隊編裝調整，必須考量的因素，概略為幾部分，首先是敵情威脅部分，第二個是防衛作戰需求的部分，因此不管武器裝備籌購，或是籌購以後國軍部隊編組調整，都會依照這些因素來去做，細節部分因為涉及作戰部分，所以不說明。（編輯：蘇龍麒）1131119