中國對台軍演 專家：不只劍指台灣 也恫嚇日韓菲

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（中央社台北10日綜合外電報導）華爾街日報報導，在台灣總統賴清德過境美國領土後，中國對台進行了數十年來最大軍力展示，據信意在測試支配第一島鏈的能力。專家指出，此舉不僅劍指台灣，同時也恫嚇日本、韓國、菲律賓及南海地區國家。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，中國集結數十艘海軍軍艦和海警船，展開應是自1996年以來在台灣和西太平洋地區的最大規模海上演習，對即將上任的川普政府發出強烈警告，表明北京終將掌控台灣。

台灣國防部今天通報，過去24小時內偵獲47架次共機（其中16架次逾越台灣海峽中線進入西南空域）、共艦12艘及公務船9艘，持續在台海周邊活動。

台灣高階官員指出，中國部署近60艘軍艦、近30艘海警船。共軍從東部戰區、北部戰區、南部戰區，從東海到南海海域部署軍隊。

華爾街日報指出，相關操演顯然是北京針對總統賴清德近日出訪南太平洋友邦期間過境夏威夷和關島表達不滿。

台灣國防部發言人孫立方表示，這次操演是一大安全挑戰，相關威脅不只針對台灣，也是對這個區域其他國家的威脅。

台灣資深安全官員表示，看起來共軍是要測試支配所謂第一島鏈的能力，第一島鏈北起日本，南到婆羅洲，這將是任何區域衝突的主要重點。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）高級研究員唐安竹（Drew Thompson）說，共軍這項行動可能「不只關乎台灣。同時動用軍事脅迫，恫嚇西太平洋其他國家，包括日本，可能也有韓國和菲律賓，然後或許也間接脅迫南海其他國家」。

據報導，台灣軍事官員指出，中國進行如此大規模的海上部署，不只是對台灣實施封鎖訓練，也為致力實踐防止它國軍隊馳援台灣的戰略。

國防部情次室次長謝日升告訴記者，共軍此次刻意避開國際航路，某種程度震懾的對象不僅止於台灣，不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖將「台海內水化」。

華爾街日報指出，共軍這次演習是針對台灣最堅定盟友美國的直截了當提醒，因為美國可能因台灣捲入區域衝突。

美國總統拜登任內一反華府「戰略模糊」的傳統，曾多次表達美國將針對台海衝突進行干預，不過他的顧問收回相關說法，強調美國政策沒有改變。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1131210