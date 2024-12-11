共軍開設空域保留區 國軍偵獲中共72機艦船

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北11日電）共軍9日起至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區；國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機53架次，其中23架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，偵獲共艦11艘及公務船8艘，總計中共72機艦船持續在台海周邊活動。

針對共軍在浙江、福建以東一帶開設7處空域保留區，並透過共軍船艦侵擾台灣周邊海域，國防部昨天晚間指出，持續評估敵方可能發展的各種威脅，並預測敵方的行動做應處，執行相關備戰任務。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午10時42分至晚間6時2分，在台灣海峽中線空域偵獲中共9架次主戰機及無人機，其中4架次逾越中線。國軍另於昨天上午7時44分至晚間6時58分偵獲中共15架次主、輔戰機及無人機進入西南空域。

國軍於昨天上午7時21分至下午4時45分在台灣北部空域偵獲中共25架次主、輔戰機及無人機；另於昨天上午10時17分至上午11時24分於北部空域偵獲中共3架次主戰機及無人機逾越海峽中線。

此外，國軍於昨天上午4時12分至晚間9時20分偵獲1架中共無人機，飛行航跡圍繞台灣西南、東部以及北部空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張均懋）1131211