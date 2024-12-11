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解放軍大規模海上部署 美官員：與賴清德過境無關

2024/12/11 11:27
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）一名不願透露姓名的美國軍方官員今天表示，中國海軍在東海和南海的部署升級，但規模與過去其他大型演習一致。

路透社報導，美方官員的評估與台灣當局稱這是近30年來最大規模海上軍事行動的說法形成對比。

這名美國官員表示：「中共在這個地區的軍事活動有所升級，與我們在其他大型演習期間看到的水準一致。」

中國軍方尚未發表評論，也未確認是否正在進行任何演習。

外界預期中國會進行軍事演習，以表達對總統賴清德出訪時過境夏威夷和關島的不滿。但這名美國官員不認為中國的部署與賴清德出訪有關。

這名官員表示：「我們並不認為在東海和南海的活動是對賴總統過境的回應。」

「這些活動是解放軍近幾年來軍事態勢和軍事演習整體擴增的一部分。這些活動會破壞穩定，並有引發局勢升級的風險。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131211

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