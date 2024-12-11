中國是否軍演？國台辦：對台獨挑釁不會聽之任之
2024/12/11 11:45
（中央社記者邱國強北京11日電）針對中國大陸是否將對台軍演，國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，對「台獨分裂勢力勾連外部勢力謀獨挑釁」的動向，陸方「絕不會聽之任之」。她並針對總統賴清德訪問南太友邦及過境美國宣稱，陸方對此「必須反制、必須懲戒」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。
朱鳳蓮在回答時說，對「台獨分裂勢力勾連外部勢力謀獨挑釁」的動向，陸方是「高度警惕，絕不會聽之任之」，並將採取「必要措施」堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸民眾的根本利益。
她在回答賴總統訪問南太平洋友邦及過境美國時宣稱，「賴清德之流竄訪」太平洋島國並「藉機」過境美國，「打著民主的幌子兜售台獨主張，誤導國際視聽，妄圖倚外謀獨、以武謀獨。對此類挑釁，我們必須反制、必須懲戒」。（編輯：吳柏緯）1131211
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