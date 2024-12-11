中國軍機艦大量擾台 府：公然破壞印太安全穩定現狀
2024/12/11 13:55（12/11 14:11 更新）
（中央社記者溫貴香台北11日電）針對中國連日在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，並派遣大量軍機艦侵擾台灣。總統府今天表示，北京的行徑是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞，呼籲中國當局立即停止一切挑釁行為。
總統府發言人郭雅慧下午表示，北京當局這樣的行徑，是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞，更為國際社會投入不安變數，呼籲中國當局應善盡區域成員義務，立即停止一切挑釁行為。
郭雅慧說明，中華民國台灣總統出訪是慣例，台灣對外進行正常的國際交流更不是中國挑釁的藉口。對於中國的挑釁，國軍皆有全面掌握台海情況，並能有效應處，確保國家安全無虞，請國人放心。（編輯：張若瑤）1131211
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