府：總統此次出訪 是以民主結盟作為台灣呼應世界行動

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（中央社記者葉素萍台北8日電）華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）肯定總統賴清德首次出訪。總統府發言人郭雅慧今天說，賴總統此次出訪，是以民主結盟作為台灣呼應世界的行動，更顯示印太已是全球的安全共同體，台海問題是國際民主國家的共同挑戰。

賴總統已順利完成7天6夜的「繁榮南島．智慧永續」之旅，葛來儀在社群平台X引述賴總統發文，極力肯定台灣是重要的夥伴，質疑中國將藉出訪發動軍事演習毫無正當性。

賴總統這次出訪，從夏威夷過境赴馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國，再過境關島，飛抵帛琉共和國。

郭雅慧今天表示，這是從位居第一島鏈的台灣為起點，串起第二島鏈的關島以及太平洋三友邦、第三島鏈夏威夷，是以民主結盟作為台灣呼應世界的行動。

郭雅慧說，這趟出訪背後是展現台灣善用地緣政治的角色，從第一島鏈串起第二島鏈、第三島鏈，展現台灣有責任成為促進世界繁榮發展的關鍵力量。

郭雅慧進一步指出，賴總統在整趟行程言談都聚焦三大要素。首先是台灣位居第一島鏈關鍵地位的國際關注度與重要性，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）稱「台灣安全是美國印太戰略的核心」，賴總統整趟出訪皆清楚表態，會全力強化台灣防禦韌性。

其次，郭雅慧說，台灣走向世界，結交民主友盟，與太平洋三友邦的合作，攜手美國、日本、澳洲等盟友，共同維護區域和平穩定與繁榮。

第三，在面對中國、俄羅斯等極權主義試圖聯手突破民主島鏈圍堵，賴總統此行更顯示印太已是全球的安全共同體，台海問題是國際民主國家的共同挑戰。

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此外，美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）今天投書台灣媒體表示，中國聯手俄羅斯以台灣為對象進行軍演，就是想奪下台灣，做為侵略區域各國的基地。

國安高層指出，中國對台的武力圖謀昭然若揭，就在前總統馬英九率領青年學生來台灣交流的同時，中國就夥同俄羅斯演練如何攻擊台灣東部，「何來善意、良性？」侵略台灣是中國成就其霸權的工具及手段，與總統是否出訪、是否與台灣社會交流互動都無關。台灣該強化防禦韌性、該與民主國家共同抵禦極權主義的威脅，不會因中國的恐嚇而停止。（編輯：林淑媛）1131208