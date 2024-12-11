證實馬英九訪陸 國台辦：歡迎再次率團來訪

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（中央社記者邱國強北京11日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天證實，「馬英九先生」12月18至26日將率台灣青年赴黑龍江、四川出席「海峽兩岸青年冰雪節」活動並參訪，陸方歡迎馬英九再次率團來訪，將做好各項活動安排。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮對此不忘強調，兩岸青年承載著兩岸關係的未來和希望，希望兩岸民眾特別是青年朋友「常來往、多走動」，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，攜手促進兩岸各領域交流合作，「一起維護好、建設好共同家園，致力中華民族偉大復興」。

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朱鳳蓮並針對馬英九基金會日前邀請陸生團訪台說，台灣各界「熱烈歡迎和積極支持這一場雙向奔赴的青春之約」，看到了訪問團「了解台灣的誠意和善意」，而訪問團也感受到了台灣民眾的熱情和友善，用自身行動和努力促進了兩岸的交流合作，「拉近了兩岸同胞距離，詮釋了濃濃的同胞親情」。

她提到，陸方將一如既往支持和推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年「互學互鑑、交流交心」搭建更多平台，創造更多機會，讓兩岸青年為推動兩岸關係和平發展、融合發展貢獻更大力量。（編輯：謝怡璇）1131211