CNN：苗華落馬凸顯習近平對解放軍高層欠缺信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港15日綜合外電報導）11月底，中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華因涉「嚴重違紀」而遭停職調查。專家分析，苗華落馬事件讓人不禁再度懷疑去年夏天清洗行動期間浮現的問題，也就是習近平對負責領導戰爭的解放軍高階將領究竟有多少信心？

美國有線電視新聞網（CNN）分析，針對苗華的調查，為習近平不斷擴大的內部清洗行動開闢了新戰線。這也讓外界懷疑，地緣政治緊張局勢加劇之際，習近平是否可以解決軍隊的系統性貪腐問題，並加強解放軍的戰備能力。

過去10年裡，雄心勃勃的習近平一直希望將解放軍轉型成為一支可與美軍相抗衡的「世界級」戰鬥力量，而解放軍現代化進程的關鍵目標就是確保中國可在台海戰爭中獲勝。

美國國防大學（National Defense University）國家戰略研究所中國軍事事務研究中心資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，苗華垮台讓外界再度懷疑，習近平究竟對負責領導戰爭的高階將領有多少信心。

吳志遠說，「如果習近平擔心自己提拔的人選並非完全效忠於他或他的路線，那將是個大問題」。

他表示，儘管具體原因難以證實，苗華落馬的主因應是習近平對他「失去信心」。

他還指出，另一種可能的情況是，習近平可能認為苗華野心過大，並希望剷除他認為自己難以完全掌控的勢力。

CNN的分析指出，自去年夏天以來，中國國防部門已有10餘名高階官員遭解職，其中包括獲習近平親自提拔為中央軍委的前國防部長李尚福與魏鳳和。負責全軍意識形態、政治和人事工作的苗華，是最近一次軍事清洗行動中落馬的高階官員。

吳志遠告訴CNN，他認為，對自身權力和官僚掌控能力充滿信心的領導人不會這樣行事，「實際上，在我看來，習近平之所以認為他必須不斷推翻原有的（人事）安排，如果不是出於偏執，就是軟弱的跡象。」（譯者：施施/編輯：陳政一）1131215