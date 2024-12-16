中國政策連發救經濟 仍難有效改善通縮問題

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（中央社台北16日電）最近幾個月，中國採取了一系列措施試圖振興經濟，包含加大力道化解地方債務、提高赤字率、穩住房市股市等。分析指出，中國仍面臨龐大的經濟壓力，需要更有力的行動才能防止通縮的惡性循環與陷入較長期的衰退。

華爾街日報報導，中國的生產者物價指數（PPI）的年增幅已經連續26個月呈現衰退，而且幾乎沒有跡象顯示在短期內會出現反彈，於此同時，中國平均物價指數已連續6季處於負值，是1990年代末以來持續時間最長的一次。

美國當選總統川普（Donald Trump）上任後若開啟新一輪貿易戰，可能會使目前的困境加劇，中國過剩的產能將難以銷往美國，導致中國國內累積更多商品。產能過剩將令市場價格下跌，企業利潤隨之下降，可能進而延後投資或裁員，導致更多人削減支出。其他人則可能因為預期價格會進一步下跌而延後、減緩消費，中國的通縮陷入「惡性循環」的情況引起擔憂。

為了挽救經濟，過去幾個月來，中國官方採取了一系列措施試圖從困境中提振經濟，例如中國全國人大常委會表決通過增加地方政府債務限額人民幣6兆元（下同，約新台幣26.4兆元），用於置換現有隱形債務。此外，日前中共中央政治局也強調明年將實施更加積極的財政政策，並採取「適度寬鬆」的貨幣政策。

儘管有跡象表明中國經濟成長趨勢有所增強，但到目前為止，這些政策似乎沒有點起通貨膨脹的火苗，其中一個原因是，這些政策主要側重於防範眼前的金融風險，而不是拉動消費支出持續成長；另一個原因是，中國政府一直在向中國製造業提供貸款和補貼，這些舉措促進經濟成長但也加劇了產能過剩問題，增加了價格下跌的壓力。

部分經濟學家、投行預測，至少到明年底，中國的PPI將繼續處於負值區間。野村證券預測2025年中國的PPI將下降1.2%、麥格理估計將下降1%、美國銀行和高盛的預測值則是持平。

報導指出，外界擔憂一旦中國的通縮預期固化，將很難扭轉。康乃爾大學貿易政策與經濟學教授、前國際貨幣基金組織（IMF）中國區負責人普拉薩德（Eswar Prasad）表示，「通縮持續的時間越長，越會影響人們對經濟前景的預期，利用宏觀經濟刺激措施將變得越來越難」。

報導分析，2012年至2016年間，因為輪胎和太陽能板等產品的生產過剩，中國的PPI也連續下降了大約4年，當時中國的應對方式是關閉了不必要的鋼鐵廠和其他工廠。「這一次，習近平似乎致力於藉由擴大製造業來促進增長。據熟悉北京方面決策的人士稱，習近平認為美國式的消費驅動型增長是浪費的」。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1131216