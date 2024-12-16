中國經濟調控重大變化 官員稱因應外部不利影響

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（中央社台北16日電）中共中央經濟工作會議甫結束，中央財辦今天表示，宏觀調控基調發生重大變化，主要是考慮當前外部環境變化帶來的不利影響可能加深；並透露明年將實施提振消費專項行動、提高社會保障、制定促進生育政策等。

新華社今天發布中共中央財經委員會辦公室有關負責人對中央經濟工作會議精神的解讀。

美國總統當選人川普明年初將就任，一般認為中美貿易戰將繼續擴大，中國在意的產業鏈、供應鏈「脫鈎」問題也將更嚴重。今年的中共中央經濟工作會議在此背景下於11、12日召開。

根據會議，2025年是首次實施「更加積極的財政政策」，並將連續實施了14年的「穩健的貨幣政策」改為「適度寬鬆的貨幣政策」。

這名負責人說，宏觀調控基調發生重大變化，主要是考慮「當前外部環境變化帶來的不利影響可能加深」，中國國內經濟運行仍面臨不少挑戰，同時，中國也具備加大逆周期調節力度的條件和空間。

針對會議提出「全方位擴大國內需求」的具體舉措，這名負責人說，明年將實施提振消費專項行動，把促消費和惠民生緊密結合起來。

他表示，明年將透過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水準等多種方式，推動居民收入穩定成長。譬如，促進重點群體就業；完善勞動者薪資正常成長機制，加快構建「以技能為導向的薪酬分配制度」；適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，制定促進生育政策，以及著力穩住房市股市等，「多管道增加居民收入」。

同時，官方將持續優化促消費政策和改善消費環境。明年將安排更多資金，把更多消費品納入「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）支持範圍，優化補貼發放流程。明年支持「兩新」的超長期特別國債資金將比今年大幅增加。

中央經濟工作會議提出擴大高水準對外開放，穩外貿、穩外資。根據解讀，中國明年將主動對接「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）等國際高標準經貿規則；擴大電信、醫療等領域對外資開放試點範圍，推進網路、教育、文化等服務業擴大開放。

中共中財辦副主任韓文秀14日曾表示，中國經濟政策新提法「有很高的含金量」，具體方案將在明年全國兩會登台亮相。（編輯：張淑伶）1131216