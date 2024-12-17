路透：中國2025年赤字率4% 創歷史新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）路透社今天報導，中國領導人上週同意將明年的赤字率訂在創紀錄的4%，而經濟成長率則維持在5%左右。

路透社引述兩名消息人士披露了上述數字，這符合日前中共政治局會議和上週舉行的中央經濟工作會議所提的更加積極財政政策的調性，但官方未公布相關數據。

中國今年的赤字率為3%。路透社今天的報導之前，分析人士多半預估明年赤字率為4%。

中共中央經濟工作會議11至12日在北京舉行。會議提出要保持經濟穩定增長，實施更加積極的財政政策，並指要提高財政赤字率、增發超長期特別國債和專項債、適時降準降息等；至於經濟增長、赤字率目標等核心經濟數據，要等到明年3月全國人大、政協「兩會」時才會宣布。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131217