加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
中國通縮
新聞專題
中國通縮2/152
首頁 / 兩岸

路透：中國2025年赤字率4% 創歷史新高

2024/12/17 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）路透社今天報導，中國領導人上週同意將明年的赤字率訂在創紀錄的4%，而經濟成長率則維持在5%左右。

路透社引述兩名消息人士披露了上述數字，這符合日前中共政治局會議和上週舉行的中央經濟工作會議所提的更加積極財政政策的調性，但官方未公布相關數據。

中國今年的赤字率為3%。路透社今天的報導之前，分析人士多半預估明年赤字率為4%。

中共中央經濟工作會議11至12日在北京舉行。會議提出要保持經濟穩定增長，實施更加積極的財政政策，並指要提高財政赤字率、增發超長期特別國債和專項債、適時降準降息等；至於經濟增長、赤字率目標等核心經濟數據，要等到明年3月全國人大、政協「兩會」時才會宣布。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131217

#中共政治局
#中國
#中共中央經濟工作會議
#全國人大
#政協
#路透社
中共中央經濟工作會議
中國地方警察遠洋捕撈猖獗 官媒發聲：黑手必須斬斷中國經濟調控重大變化 官員稱因應外部不利影響
中國通縮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
華爾街日報：中國經濟萎靡不振 社會動盪加劇北京加強控管
106
更多編輯台推薦新聞：