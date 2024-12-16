加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
竹苗中彰投明晨防10度以下低溫 北部白天18至21度
首頁 / 兩岸
中國通縮
新聞專題
中國通縮2/151
首頁 / 兩岸

華爾街日報：中國經濟萎靡不振 社會動盪加劇北京加強控管

2024/12/16 20:14（12/16 20:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京16日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）今天報導，中國今年接連發生持刀行凶與開車衝撞事件，官員對社會普遍不滿情緒感到不安。面對社會不平與動盪日益加劇，中國領導者強化安全措施，並打壓對國家經濟狀態的異見。

中國近幾週接連發生多起無差別致命攻擊事件，包括大規模持刀傷人與開車衝撞，令官員與民眾都相當不安。人們擔憂，民眾對經濟不滿而發起更多抗議之際，經濟成長停滯會助長動盪，甚至導致暴力事件激增。

中共中央政治局在本月召開的最近一次會議上隱晦承認，經濟問題與社會動盪有關聯，並下令官員做好民生保障和安全穩定各項工作，確保社會大局穩定。

研究中國國家與社會關係的維也納大學（University of Vienna）教授顧克禮（Christian Göbel）表示，儘管民眾抗議這類騷亂通常起於地方議題，近日異議也反映許多年輕人與中產階級人士的幻滅，他們正面對黯淡的經濟前景。

顧克禮說：「如果黨不能保護人民，也無法帶來經濟成長─這兩件事是其統治正當性的基礎─那麼黨就會面臨問題。」

儘管中國當局早已停止公布「群體性事件」統計數據，這是指稱民眾抗議的官方術語，根據追蹤中國動亂的活躍人士，部分數據顯示緊張事態日益惡化。

美國非營利組織自由之家（Freedom House）的「中國異議監測」（China Dissent Monitor）在過去兩年半來，追查到中國各地7000多起民眾抗議示威，發現多是出於對經濟感到不滿，例如欠薪、建案停擺、要求倒閉企業退款。

中國異議監測在10月統計到435起抗議活動，是它追蹤這類數據以來單月最高紀錄。

學者談到，中國國家主席習近平現更重視先發制人，尤其是藉由他所謂的「新時代楓橋經驗」。楓橋經驗是前中國領導人毛澤東時代實施的措施，動員地方民眾監控自身社群，從源頭消解社會緊張。

根據社群媒體發文，一些家長近幾週注意到北京的小學加強安全措施，當局派身穿迷彩制服的武警在門口站崗。

湖北省隨縣當局表示，讓配備突擊步槍的武警在學童上下學高峰時段協助保護學校；在廣東省佛山市，學校和幼兒園在門口外放置水泥或金屬路障，顯然是為預防開車衝撞襲擊。

中國政府也壓制關於近來攻擊事件的資訊，許多媒體只報導當局簡短聲明，並未提及太多背景。

南京大學紫金傳媒智庫研究員燕志華近日撰文寫道，這表面上看來是一種實施更嚴格社會統治的方式，實際上背後是在肅清資訊環境，可能導致社會的自然調節機制失靈。

更廣泛而言，中共也持續壓制關於中國經濟的負面評論。中國經濟學者付鵬、高善文近日在內部演講直陳經濟問題引發熱烈迴響，兩人的微信及短影音等社群媒體帳號傳被封鎖，導致外界無法關注甚至聯繫他們。

據稱，東北證券首席經濟學家付鵬警告，當觀察人士因擔心被斥為不愛國而避免直言談論經濟，可能導致錯誤政策出現。

國投證券首席經濟學家高善文則指出，中國的後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情經濟數據顯示，從消費成長幅度看來，社會已呈現「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的年輕人、生無可戀的中年人」怪象。

高善文還提到，許多年輕人難就業或對自身工作感到失望之下，紛紛「節衣縮食，關燈吃麵」。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1131216

#中共中央政治局
#中國
#中國經濟
#毛澤東
#習近平
#華爾街日報
#付鵬
#高善文
延伸閱讀
自由亞洲電台：雲南玉溪穆斯林抗議升級 宣教師馬玉巍被捕警民對峙中國國企禁員工說心裡話 網友稱傷創新力中國政策連發救經濟 仍難有效改善通縮問題星島日報：中國海關署長猝死蹊蹺 應為自殺身亡
高善文
直言中國經濟問題爆紅 高善文、付鵬帳號被封鎖中國經濟學者又放炮 直言經濟成長高估10%
付鵬
中國經濟困境演講爆紅 付鵬指中產階級殞落衝擊大中國中秋假期消費市場疲軟 月餅銷售與電影票房差
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國經濟調控重大變化 官員稱因應外部不利影響
108
更多編輯台推薦新聞：