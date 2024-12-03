中國經濟困境演講爆紅 付鵬指中產階級殞落衝擊大

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（中央社台北3日電）中國經濟學者付鵬一場內部演講近日在網上熱傳又頻遭刪文。內容被認為真實且全面指出中國經濟當前的困境，特別是有效需求不足、中產階級殞落之下，當前救經濟措施已無法像2008年奏效。

東北證券首席經濟學家付鵬11月24日在匯豐集團內部活動上的演講，近日在網上流傳，引發轟動後傳出他被約談。不過今天有自媒體指出，付鵬否認自己被約談。

付鵬表示，從各種數據和調查樣本來看，當前的問題幾年前就已經暴露，只是一開始是底層如網約車司機、外送員等感受到生活壓力，然後再層層往上傳遞，「今年的大麻煩是中產階級殞落」，突然激增的2000萬網約車司機也是從中產階級而來。

他指出，2019年後，總需求線就一直下降，當時還沒有疫情，也沒有2008年金融危機時外需崩塌。從2002年中國的生產融入全球化開始，到2024年，「長達22年的時間裡，在沒有任何重大風險的情況下，中國第一次出現了有效需求為負」，顯然中產階級已經在節衣縮食。

他舉例，在企業裁員降成本的風潮中，即使是沒有被裁的人也開始為萬一被裁員設想，減少全家各種花費，「中產階級的收縮對整個宏觀經濟衝擊最大」。

回顧在2015到2016年中國房價飆升的時期，他說，房價帶來了大家的消費預期和希望，但是這種財富並不是由收入支撐。如果收入不成長，短期內創造的財富其實是另一批人短期內累積的債務，譬如200萬元的房子賣600萬元，若買家收入不增，就相當於揹上了未來40年沉重的債務，而債務到達一定程度一定會崩坍。2019年後消費斷崖式往下，其實是向著真實的收入回歸。

有些研究指中國居民部門的槓桿率比海外低，但付鵬認為不能簡單比對數字，因為中國居民的槓桿背後沒有高福利，消費者知道自己還需要承受更多教育、醫療、養老的支出，因此從各種現象來看，「槓桿率已經到頭了」。

在這種情況下，他認為用加槓桿的方式刺激經濟將會失效，譬如還想藉由降低自備款比例來刺激買房便會效果不彰；但降槓桿來刺激經濟可以實施，譬如降低存量房貸利率來減輕民眾負擔。

付鵬指出，內需「本質上就是人口收入的債務函數、槓桿函數」。但中國人口已經出現轉折點，能夠承接龐大債務的人口正在減少。

中國過去內需龐大的一代是「80後」（1980年代出生者），他們是一代人花三代的錢，包括上一代留下的「六個口袋」（父母與祖父母、外祖父母的錢）、自己老闆給的收入、還有金融機構加的槓桿（相當於預支未來收入），所有的債務和經濟問題都可以由這群人買單。

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他指出，中國當前化債只能增加稅率、增加人口或增加收入，在人口和收入不增的情況下，未來遺產稅和房產稅都必然會徵收。

除了中國國內消費的情況，付鵬也針對產能過剩、中日對比、新興市場危機等發表看法。他指出，2016年對全球都是關鍵的一年，表面上是中美貿易戰，其實是全球各個國家內部的矛盾展示，對內是內部分配，對外是外部分配的問題。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131203