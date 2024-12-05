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中國經濟學者又放炮 直言經濟成長高估10%

2024/12/5 17:35
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（中央社記者邱國強北京5日電）中國學者直陳經濟問題的內部講話接連曝光。經濟學家高善文日前表示，疫後中國社會出現「老年人生機蓬勃、年輕人死氣沉沉」的怪現象，且過去3年中國經濟增幅恐被高估10個百分點等看法引發熱議，但相關內容及反應被刪除不少。

高善文並直指，觀察美國等國的經驗，經濟泡沫破滅後3到4年，經濟才能開始恢復成長。而要回到破滅前的正常水準，平均需要8、9年時間，但前提是政府要採取「強有力的措施」。

繼東北證券首席經濟學家付鵬11月24日在匯豐集團內部演講被廣為流傳後，現任國投證券首席經濟學家的高善文，12月3日上午在該公司於深圳舉行的2025年度投資策略會上發表演講，提到上述內容，3日晚間起即迅速流傳，引爆中國網路。不少網友評價，高善文比付鵬「更敢講」，且正中要害。

綜合中國網路訊息，高善文在這場題為「雲開霧散曙光現」的演講中指出，在COVID-19疫情前，一個省的消費成長與人口老化程度沒有關係；但在疫情後，卻開始出現很緊密聯繫，特徵是一個省「人口越年輕，消費增長越慢；人口結構越老，消費增長越快」。

高善文直指，疫情後中國社會到處可見的現實，被歸納為三句話：「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的青年人、生無可戀的中年人」。原因是，老年人的退休金預期是可按時足額發放，且未來每年能穩定成長，增幅更高於通膨水準。

他表示，對年輕人而言，疫情爆發後最大的衝擊之一，是對未來收入成長的預期和確定性大幅調降，在這種條件下，年輕人紛紛「節衣縮食，關燈吃麵」，消費活動受到了抑制，在整體經濟層面上呈現非常弱的局面。這也進一步使年輕人的購房意願受到顯著抑制，進而造成了經濟困難。

高善文還提到，疫情前，消費成長率比經濟成長率略高一些。疫情後，消費成長率卻比經濟成長率低得非常多；若以疫情前的數據為基礎，疫情後不是消費成長率被低估，就是經濟成長率被高估；若就業數據可信，那經濟增幅就太高了；若經濟增幅數據可信，那就業數據就太低了，過去2年這兩個數據的關係顯得非常反常。

他分析，過去3年，中國累計有4700萬的勞動人口未能正常地找到工作。同一時間，中國鄉村就業人員累計增加了4100萬人，這代表疫情後隨著城市就業顯著惡化，大量人口返回或滯留在農村，這些人在官方的「城鎮失業率」數據上就表現不出來，但在整體人口就業數據上就顯現出來。

高善文說，這些回到農村的勞動力，也許從事小生意或種地，但指望他們再回城市買房子及消費，短期內就不現實了。而中國房市及長期消費的大量成長，相當一部分就是來自向城市源源不斷流入的鄉村人口，是城市購房的主力之一。但疫情這幾年，這一力量消失了。

高善文並質疑，全球所有國家在房市泡沫破滅3年後，經濟增幅都出現大幅下滑，中位數是3到4個百分點，多至7個百分點，最少也有2個百分點。但中國房市泡沫自2021年7、8月破滅3年後，至今卻只下滑0.2個百分點，不是代表中國有「極其高超的宏觀調控水平」，就是代表了「我們其他一些方面出了問題」。

他直指，與物價、就業及GDP細項數據等對比後，在疫情、房市泡沫破滅這幾年以來，中國經濟增速每年平均可能高估了3個百分點。過去幾年，累計的經濟總量高估也許有10個百分點。而這10個百分點的高估，與城鎮就業累計損失的4700萬勞動力，約占城鎮就業總人口約10%，是接近的。

高善文提到，中國官方9月26日舉行的會議終於「開始正視問題」。他建議要採取「強有力的措施」去因應這些困難，「這種巨大的轉變，是市場巨大變化最重要的基礎」。而所有經歷經濟泡沫破滅的國家，除了極少數例外，在泡沫破滅一段時間後，都迅速採取了有力的措施。

他說，根據前述美國等國的經驗，中國的經濟成長要完全回到泡沫破滅前更正常的水準，「顯然還需要比較長時間的等待」。中國經濟要回到「後泡沫時代正常的、比較弱的增長」，在「積極干預」的條件下，也需要3至4年的時間。（編輯：楊昇儒）1131205

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