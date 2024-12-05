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調查：6成德企認為中國經濟惡化 信心降至歷史新低

2024/12/5 19:46
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（中央社台北5日電）中國德國商會調查顯示，60%在中國的德國企業認為中國經濟相比去年有所惡化；56%德企認為中國市場需求疲軟是其面臨的最大商業挑戰；僅1/3德企預計明年行業狀況會有所改善，還有29%預計將持續下滑，皆創下歷史新低。

中國德國商會官網4日發布「2024/25年度商業信心調查報告」，剖析了在中德企所面臨的複雜挑戰及機遇。報告強調，經濟下行、激烈競爭以及地方保護主義措施是德企的主要關注點。

中國德國商會華東及華中地區董事會主席柯曼（Clas Neumann）表示，今年對於大多數德國企業來說是艱難的一年，因此他們下調了其業務前景的預期。

根據調查，在中德企的行業前景處於歷史低點，今年僅有15%的受訪企業預計其行業狀況會改善，而55%則預計會惡化。放眼2025年，僅1/3的受訪企業預測其行業將積極發展，還有29%的企業預計將持續下滑，這些數字皆為歷史新低。

調查顯示，56%的受訪德企認為中國市場需求疲軟是其面臨的最大商業挑戰，其次是價格壓力，占52%。此外，60%受訪企業報告稱，2024年經濟狀況較去年有所惡化；33%的受訪企業認為2025年經濟形勢將進一步惡化。

調查指出，中國的地方保護主義成為監管的首要挑戰。在中營運的德企面臨的主要監管挑戰中，「購買國貨」已經躍居首位，29%的受訪企業將其視為關鍵問題，比去年增加了8個百分點。此外，26%的德企表示，「本土企業享受的優惠待遇」是他們面臨的另一重大挑戰。

調查還顯示，德國企業的創新優勢在減弱。55%的德企預計，中國競爭對手將在5年內成為其行業的創新領導者，而在這其中，8%的受訪企業表示這一情況已經發生。去年，僅有5%的受訪企業視中國企業為其行業的創新領導者，而46%的受訪企業預計在5年內將出現這種情況。

不過調查也顯示，絕大多數德企不會放棄中國市場。92%的受訪企業計畫繼續在中國展開營運，這一數字與往年結果一致，只有0.4%的企業有明確的計畫離開中國。

此外，51%的德企計畫在未來兩年內增加投資，其中87%認為保持競爭力是其主要動機，比去年增加了8個百分點。

柯曼表示，德國企業正在應對當前的市場挑戰並降低風險，同時調整自身定位，以在當前的機遇立於不敗。

根據發布，在2024年9月3日到10月8日之間，共有546家中國德國商會的會員企業參與了這項商業信心調查。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131205

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