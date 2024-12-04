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中國經濟成長未達5%也無妨 官媒稱合理成長更重要

2024/12/4 16:04
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（中央社台北4日電）中國今年年初訂下GDP成長5%左右的目標，今年前3季成長為4.8%並未達標。今年僅剩不到1個月，官媒突發布評論稱，中國經濟不以GDP論英雄，更重視合理成長，「5%左一點或是右一點，都可接受」。

中國將今年的經濟成長率目標設定為5%左右，根據中國國家統計局10月中旬公布的數據，今年前3季的經濟成長率為4.8%，未到達5%目標。隨後多個經濟大省陸續宣示第4季「全力拚經濟」。

今年僅剩不到1個月，中國官媒新華社3日發表評論稱，看中國經濟，許多人習慣先看GDP增速，然而經濟增速，不僅看當下、看一時，更要長遠看，「當前的中國經濟，更加注重實現質的有效提升和量的合理增長，而不是簡單以GDP論英雄」。

這篇評論指出，中國作為世界第二大經濟體，經濟體量今非昔比，但對於一個14多億人口的發展中大國來說，「中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變」。

前3季，中國國內GDP成長分別為5.3%、4.7%、4.6%。評論強調，這樣的增速是多重因素疊加的結果，但是中國頂住了壓力、守住了底線，經濟穩定運行的總基調沒有變，「無論是增量還是增勢，前3季的經濟運行為了實現全年目標打下了堅實基礎」。

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文章中進一步稱GDP及其成長速度，一般而言用來衡量一個經濟體的綜合經濟實力和水準。但作為一個指標，GDP強調的概念，並不能全面反映經濟活動的品質和效率。對於今年5%的成長目標全力以赴，經過努力，「在5%的左一點或是右一點，都可以接受」。

這篇評論也提到，相較於以速度評判經濟好不好，更要看發展動力是否強勁、經濟結構是否合理、創新驅動力是否更強、發展是否更協調、綠色底色是否更厚重了、開放水準是否更高、老百姓是否更幸福安康了。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1131204

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