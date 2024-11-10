中國化債救經濟 市場期待成下一輪刺激政策起點

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國政府8日宣布財政刺激政策，以人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的規模化債，引起各界關注。分析認為這可能是明年新一波經濟刺激政策的起點，未來仍有財政增量空間。

第14屆全國人大常委會第12次會議8日通過國務院議案，增加6兆元地方政府債務限額置換存量隱性債務。同時，從2024年起，連續5年每年在新增地方政府專項債券安排8000億元補充政府性基金財力，專用於化債。整體規模達人民幣10兆元。

綜合第一財經、財聯社，面對這一波大規模的政策，不少市場分析師與投資人都認為這是「財政增量政策」落實階段的第一步，未來仍有增量空間。

中證金融研究院首席經濟學家潘宏勝分析，這次的債務置換方案有明確的規模、進度和相關制度安排，可有效緩解地方政府的化債壓力、減輕付息負擔，有利於地方政府落實保運行、保民生和促發展。同時也有助於穩定和增強市場信心。

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粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，這次債務置換規模很大，反映出中央政府化解地方政府債務風險並推動經濟成長的決心。同時藉由債務置換，地方的城投公司能夠有序剝離隱性債務，實現債務責任在政府與平台之間的明確區分，從而降低債務負擔、提升財務穩健性，為城投公司轉型奠定基礎。

對於未來的政策方向，中信證券首席經濟學家明明認為，有進一步提出增量財政政策的空間，值得期待。至於重點方向，潘宏勝表示，2025年的積極財政政策有望在擴大專項債發行、超長期國債支持重大戰略和重點領域、支持大規模設備更新與消費等重點領域等方面持續加強力道等。（編輯：張淑伶）1131110