星島日報：中國海關署長猝死蹊蹺 應為自殺身亡

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（中央社台北16日電）63歲的中國海關總署黨委書記、署長俞建華近日突傳死亡，官方雖稱俞建華是因「突發疾病」搶救無效離世，但外界傳言紛紛，香港星島日報分析稱，俞建華「猝死頗為蹊蹺」，應為自殺身亡。

中國海關總署網站11日晚間發布訃告表示，俞建華10日因突發疾病經搶救無效，不幸離世。

星島日報今天的評論文章表示，俞建華是中共20屆中央委員，曾任國際貿易談判代表，猝死頗為蹊蹺。

文章說，聯想到「不幸離世」專門用於非正常死亡的高官，例如前天津市長廖國勛、前江蘇省委書記羅志軍、前重慶市委副書記任學鋒等官員，「俞建華應為自殺身亡」。

俞建華任職中國商務部系統30多年，歷任司長、部長助理等職。2013年任常駐世界貿易組織代表、特命全權大使；2017年2月任商務部副部長兼國際貿易談判副代表；2021年1月任商務部黨組副書記、國際貿易談判代表兼副部長；2022年5月轉任海關總署黨委書記、署長。

除了星島日報文章稱俞建華應為輕生，官方訃告發出之前，X平台就已盛傳俞建華出事，9日曾遭紀檢人員約談。

前知名中國媒體人羅昌平發文稱，俞建華10日晚間10時37分在辦公室「吞槍自殺」，原因之一是每年花費人民幣數十億元的智慧海關項目有「貓膩」（有問題）。

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在此之前，中共中央第五巡視組4月進駐中國海關總署巡視約3個月後，中共中紀委國家監委網站9月底通報俞建華的副手、海關總署副署長孫玉寧涉嫌嚴重違紀違法正接受紀律審查和監察調查；10月22日，孫玉寧遭免職。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1131216

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