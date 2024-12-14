中國經濟政策具體方案 中財辦：兩會亮相

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（中央社台北14日電）中共中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀今天說，中國經濟政策新提法「有很高的含金量」，具體方案將在全國兩會登台亮相。

本週接連舉行的中共中央政治局會議與中央經濟工作會議分析部署2025年經濟工作，其中最受矚目的是實施「適度寬鬆的貨幣政策」、降準降息、提高赤字率、穩住房市股市等政策宣示。

財聯社報導，韓文秀今天在中國國際經濟交流中心舉辦的2024－2025中國經濟年會上指出，實施更加積極有為的宏觀政策，也就是要實施更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策，這與以往多年相比，在提法上發生了重大變化。這些政策新提法的背後，有很高的含金量，具體方案將在全國兩會登台亮相。

韓文秀還在會上保證，今年中國國內生產毛額（GDP）預計成長5%左右。

中國2024年經濟成長目標定為5%左右。今年中國第一季、第二季、第三季的經濟成長率分別為5.3%、4.7%、4.6%，由於連兩季成長率低於預期，有分析認為全年「保5」挑戰大。不過，韓文秀所言符合今年年初全國兩會上公布的成長目標。

韓文秀指出，中國經濟社會發展主要預期目標即將順利實現，預計今年經濟成長5%左右，對全球經濟成長的貢獻接近30%；就業、物價保持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯儲備保持在3.2兆美元以上。

他說，今年是實現「十四五」（2021到2025年）規劃目標任務的關鍵一年，中國經濟發展所面對的外部壓力加大，內部困難增多。「一年來，中國經濟走過的歷程很不平凡，取得的成績令人鼓舞」。

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韓文秀並指，當前中國國內需求不足，外需受到國際上很多不穩定、不確定因素的影響，實現國民經濟良性循環，必須堅持供需兩側協同發力，促進總供給和總需求之間的平衡。他強調，要使內需成為拉動經濟成長的主動力和穩定錨。

韓文秀還表示，中國經濟發展所面對的外部壓力加大，內部困難增多，今年第二、三季，經濟運行出現一些新的情況和問題。9月26日，中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，使社會信心有效提振，經濟明顯回升。重點領域風險化解有序有效，「房地產市場出現積極變化」，10月份以來，成交數量、價格都出現「積極的訊號」。地方政府債務、中小金融機構風險也正在有效緩解和管控。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1131214