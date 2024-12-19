為何決議利率連3凍、房市管制按兵不動？央行7大關鍵問答

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北19日電）中央銀行今天舉行第4季理監事會議，決議利率「連3凍」，且未祭出第8波選擇性信用管制。央行總裁楊金龍強調對房市「很serious」卻未加碼管制措施，央行打炒房策略為何，中央社整理關鍵問答，讓讀者一次看懂。

央行今年9月祭出第7波選擇性信用管制，被稱為史上最嚴管制措施，房市急速降溫，市場更以「金龍海嘯」形容這波管制對房市的衝擊。

外界高度關注央行12月是否加碼打炒房，今天結果出爐，央行選擇停看聽，靜待政策發酵。楊金龍強調，希望房市降溫的立場不變，只是「大象轉身要慢慢轉」，因此逐季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案情形，並加強專案金檢，也會適時調整相關措施內容，以促進金融穩定。

問：央行為什麼沒有加碼房市管制措施？

答：從全國建物買賣移轉棟數及年增率、營造暨不動產業對未來6個月景氣狀況指數，以及國泰金控的民眾購屋意願指數等相關指標看來，房市交易縮減，且民眾對房價上漲的預期心理趨緩，加上國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升，均是央行想看到的政策正面效果。

不過不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）還是居高，今年11月底為37.4%，央行仍將緊盯房市及國銀放貸情形，以維持金融穩定。

問：今年8月，央行找34家國銀「喝咖啡」，進行道德勸說，並要求國銀提出為期1年的不動產貸款量化改善方案，央行對於國銀提交的改善方案滿意嗎？

答：國銀上繳計畫後，央行對其中9家銀行「退件」，要求重新調整，這9家銀行補繳之後，有1家二度被退件，「我們是很serious」。

至於為何不繼續出招選擇性信用管制，而是緊盯國銀落實自主改善計畫。楊金龍說明，大象轉身要慢慢轉，不能速度太快，否則會很危險，「跌倒會爬不起來」，而且每家銀行經營模式不太一樣，採取自主管理的方式會更有彈性。

楊金龍暗指中國打房力道過重，導致影響經濟動能，為了避免衝擊過大，央行採取道德勸說搭配金檢的方式。他並喊話，金融穩定不是只有中央銀行的事，是大家共同的事情，希望國銀積極落實改善。

問：央行今年以來動作頻頻，大動作展開專案檢查，結果如何？

答：近期專案檢查發現，銀行有貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款等兩大類缺失，主要樣態則有7種，貸款成數超過法定上限方面，央行發現有借款人支付購屋（地）價款的資金，來自承貸銀行的購屋（地）貸款及另一筆款（如周轉金貸款），兩筆貸款合計貸款成數超過法定上限。

至於利用其他名目貸款（如周轉金），有3種情況，一是辦理購屋或購地貸款，另核予借款人其他貸款額度（如周轉金），並納入擔保品抵押設定，有以其他名目增加貸款金額的情形；第二種是借款人辦理購屋貸款，另核予透支或理財週轉金等其他貸款，供借款人償還每期應攤還本金或本息，變相給予寬限期。

第三，借款人以第1戶房貸的房屋增貸周轉金，資金用以償還該購屋貸款，以規避新購房屋應適用第2戶貸款限制。

其他缺失也有3種樣態，一是承作購地貸款，應保留一成等動工興建後撥貸，但有保留不足一成的情形；二是辦理自然人第2戶購屋貸款，借款人無實質換屋需求，銀行仍給予換屋協處措施；第三，辦理購屋貸款，擔保品為預售屋，距建物完工日期尚久，就預先收取借款人貸款申請書並錄案，以適用錄案日的較高貸款成數上限。

對於國銀缺失，央行跟金管會、財政部均有密切討論，會持續防堵漏洞，金管會已有相關作為，部會會持續共同合作，堵住缺口。

問：對於外界以「金龍海嘯」形容這波管制對房市的衝擊，有什麼想法？

答：「五味雜陳」，楊金龍說，因為選擇性信用管制措施一出手，房仲業、建築業的從業人員蠻多，他們都會受影響，「我也覺得有點sorry」。

楊金龍表示，對於「金龍海嘯」的形容，他有正面心境、也有負面，沒有覺得自己是英雄，但這波房市管制措施確實對打炒房有效果，並扭轉民眾對於房價上漲的預期心理，「這是我的安慰」。

楊金龍說，央行政策就是會有矛盾，同時帶來正面效果及負面衝擊，但希望整體是正面的，這才是央行的目的，畢竟他最希望的是讓大家生活共好。

問：美國聯準會降息1碼（0.25個百分點），台灣沒有跟進，消費者物價上漲率（CPI）還在2%之上是原因嗎？

答：央行估今年CPI與核心CPI年增率分別為2.18%、1.90%，已經低於去年的2.49%、2.58%，通膨逐步放緩，但CPI當中的房租、外食，都比較sticky（黏著），這確實是央行不考慮降息的原因之一。

問：美國聯準會（Fed）「鷹式降息」，為何對金融市場帶來這麼大的衝擊？

答：「我也沒想到會有這麼大的shock」，市場預期到Fed降息1碼，但這次點陣圖路徑和之前差距很大，還有Fed對經濟成長、通膨的預期，市場price in（價格反映）不足，又再price in。

匯率方面，美元指數上漲，歐元、亞幣都貶得很厲害，台灣不能倖免，但新台幣貶幅還好，匯市也沒有恐慌現象，主因是央行一直密切注意資金流動，市場明瞭央行態度。

今天非美貨幣全面走弱，除了Fed因素，日圓、韓元還有國內政局的因素干擾，人民幣相對穩定，不排除是人民銀行有其考量。

問：美國總統當選人川普即將上任，市場普遍認爲關稅等政策助長通膨，怎麼看川普上任對Fed乃至台灣央行的貨幣政策影響？

答：美國聯準會最新會議結論，以及對經濟成長、通膨的看法，已經可以看出部分委員有將川普因素納入考量。

然而，川普的關稅政策對美國及全球都會有影響，但稅率調升多少、何時實施、幅度如何，到現在都還不知道，其他國家又會如何反制，都是很大的不確定性。

至於川普上任是否助長通膨，台灣的通膨大多是從大宗商品、石油價格上漲所導致，很少是由美國通膨外溢至台灣，但不確定性因素太大，實際情況還是要明年第1、2季才會愈來愈明朗。

問：台灣貨幣政策基調為何？目前有沒有降息可能？

答：央行的預測模型尚未考量美國貿易政策，因此貨幣政策基調維持不變。

以政策利率來看，現階段處在合適水準，除非明年通膨升溫，經濟依然強勁，貨幣政策就要比現在更緊，目前看來沒有偏鴿可能。

由於川普上任後的國際政經局勢變化，要等到明年第1季、第2季後，情況才會明朗，不確定性慢慢降低，到時央行就會納入最新情勢及政策因素，貨幣政策是否要調整，仍是看數據決定（data dependent）。（編輯：楊蘭軒）1131219