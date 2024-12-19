加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

Fed將放緩降息股匯雙殺 新台幣爆量重貶收32.668元

2024/12/19 18:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北19日電）美國聯準會（Fed）明年可能放緩降息步調，股匯全嚇趴，台股今天下跌逾200點，新台幣盤中更一度重貶近2.5角，尾盤貶幅收斂，新台幣兌美元收32.668元，仍重貶1.87角，創下逾4個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆量到32.555億美元。

Fed明年可能放緩降息步調，美股道瓊工業指數重挫1123.03點，台股今天一度下跌逾400點，跌破23000點，午後跌勢收斂，終場下跌236.42點，加權指數終場收在22932.25點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超415.76億元。

外匯交易員表示，今天外資匯出不少，盤中一度重貶近2.5角，央行也有適度調節，最後貶幅才有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，最高32.55元、最低32.726元，最後收32.668元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外界關注央行匯市調節狀況，央行總裁楊金龍今天在理監事會後記者會上表示，美國聯準會（Fed）點陣圖出爐後，有不少shock（驚嚇）。非美貨幣今天都走貶不少，台灣自然難以倖免，但是新台幣貶幅相對還好，央行持續注意資金流動狀況。

根據央行臉書統計，美元指數走揚1.01%，非美貨幣一片倒，日圓重貶1.85%，韓元大貶0.99%，歐元貶0.96%，新加坡幣貶0.82%，新台幣貶0.57%，人民幣小貶0.19%。（編輯：楊蘭軒）1131219

#Fed
#央行
#美國聯準會
#匯市
#新台幣
#楊金龍
#道瓊工業指數
#台股
楊金龍
「金龍海嘯」狂襲房市 楊金龍：對房仲建商感到sorry楊金龍揪銀行放貸2缺失 央行預告明年將加強專案金檢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：