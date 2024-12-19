「金龍海嘯」狂襲房市 楊金龍：對房仲建商感到sorry

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北19日電）央行9月祭出第7波選擇性信用管制，被稱為史上最嚴管制措施，市場更以「金龍海嘯」形容這波管制對房市的衝擊。央行總裁楊金龍今天以「五味雜陳」自況心境，沒有覺得自己是英雄，因為對房仲、建商感到sorry（抱歉），但確實扭轉房價上漲的預期心理，也讓他感到安慰。

央行9月祭出第7波選擇性信用管制後，房市急速降溫，市場更以「金龍海嘯」形容對房市的衝擊力道。

媒體今天詢問楊金龍聽聞「金龍海嘯」名詞後的想法，以及對這波海嘯力道如此大的感受。楊金龍表示，他覺得五味雜陳，因為選擇性信用管制措施一出手，房仲業、建築業的從業人員蠻多，他們都會受影響，「我也覺得有點sorry」。

楊金龍表示，「金龍海嘯」形容，他有正面心境、也有負面，沒有覺得自己是英雄，但這波房市管制措施確實對打炒房有效果，並扭轉民眾對於房價上漲的預期心理，「這是我的安慰」。

楊金龍說，央行政策就是會有矛盾，同時帶來正面效果及負面衝擊，但希望整體是正面的，這才是央行的目的，畢竟他最希望的是讓大家生活共好。（編輯：林淑媛）1131219