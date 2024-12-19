加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

金管會：銀行不動產放款空間逾兆 未來1年房貸無虞

2024/12/19 21:47（12/19 21:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為雙北市區一景。（中央社檔案照片）
圖為雙北市區一景。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北19日電）立委關注，若以銀行目前不動產放款平均比率來看，所剩額度有限，恐無法支應預售屋貸款需求。金管會今天表示，依今年10月底資料，估銀行還有新台幣1.86兆元不動產放款動能，可支應未來一年民眾購置住宅貸款需求。

民進黨立委郭國文今天在立法院財政委員會質詢時關注，若以目前依銀行法第72條之2規定設算的銀行不動產放款平均比率來看，對照內政部截至10月底資料顯示預售屋尚有逾11萬筆，銀行剩餘房貸額度恐相當吃緊。

金管會主委彭金隆說明，金管會與內政部有密切蒐集資料並對明年進行預估，現在金管會每週監控全台房屋貸款金額，趨勢上呈現下降；金管會不預測房價，主要關注重點在於管控銀行風險，將會與財政部及央行嚴密監控。

金管會銀行局副局長侯立洋傍晚在例行記者會表示，按銀行法第72條之2規定設算，截至今年10月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行不動產放款平均比率為26.7%，距離法定上限30%，預估還有1.86兆元不動產放款動能，可支應未來一年購置住宅貸款需求。

侯立洋指出，金管會有向內政部了解，依內政部預估今年9月至明年8月預售屋辦理登記的銷售數據，假設預售屋完成登記後向銀行貸款，考量一定房貸成數，銀行1.86兆元不動產放款額度應可因應民眾需求。

侯立洋也提到，銀行法第72條之2規定採比率控管，銀行可動態調整，包括增加存款或發行金融債以拉高分母，或對現有放款進行配置調整，優先增加購置住宅貸款額度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條；銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%或28.5%作為內部警戒值。

侯立洋表示，自央行今年9月實施新一波選擇性信用管制措施後，房屋交易市場及民眾買賣意願均有下降，金管會已請銀行針對首購族及自用住宅優先提供貸款，金管會將持續關注自用住宅可貸剩餘額度及銀行法第72條之2比率變化，視情況採取適當措施。（編輯：楊蘭軒）1131219

#內政部
#央行
#侯立洋
#財政委員會
#郭國文
#彭金隆
#民進黨
#金管會銀行局
#財政部
#銀行法第72條之2
延伸閱讀
為何決議利率連3凍、房市管制按兵不動？央行7大關鍵問答打炒房再出手 金管會明年上半年將辦不動產專案金檢「金龍海嘯」狂襲房市 楊金龍：對房仲建商感到sorry
侯立洋
台北市人均存款925萬元？金管會：誤解統計意涵週年慶、蘋果換機潮帶動 10月刷卡額4048億史上第4強
郭國文
防租賃資金成房市破口 金管會發函銀行公會4點規範民代建議 標檢局台南分局遷移改建歷史博物館
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：